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Highlights im Video
Kadetten feiern im dritten Spiel den dritten Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten – BSV Bern (31:29).
Publiziert: vor 14 Minuten
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