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Handball
QHL: Highlights der Partie Otmar St. Gallen – Pfadi (27:25)
Highlights im Video
St. Otmar gibt die Führung kein einziges Mal ab
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball St. Gallen – Pfadi Winterthur (27:25).
Publiziert: vor 11 Minuten
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