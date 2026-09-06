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SPL: Highlights der Partie Thun – Yellow Winterthur (25:34)
Highlights im Video
Thunerinnen sind gegen Winterthur chancenlos
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Rotweiss Thun – Yellow Winterthur (25:34).
Publiziert: vor 20 Minuten
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