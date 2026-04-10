Titelverteidiger McIlroy gelingt Top-Start in Augusta

Golf-Star Rory McIlroy führt nach dem ersten Tag des Masters in Augusta. Der Nordire kämpft im US-Bundesstaat Georgia um die Titelverteidigung beim ersten Major-Turnier des Jahres.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rory McIlroy führt nach erster Runde beim Masters in Augusta

Nur Nicklaus, Faldo und Woods konnten den Titel je verteidigen

67 Schläge: McIlroy liegt mit 5 unter Par auf Par-72-Kurs vorne War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

In Augusta im US-Bundesstaat Georgia geht vom 9. bis zum 12. April das Masters, das erste von vier Major-Turnieren des Jahres, über die Bühne. Nach der ersten von vier 18-Loch-Runden liegt Titelverteidiger Rory McIlroy zusammen mit Sam Burns (Weltnummer 33) in Führung.

Die nordirische Weltnummer zwei benötigt am ersten Turniertag 67 Schläge, bleibt auf dem Par-72-Kurs also fünf Schläge unter dem Platzstandard. «Ich bin voll drin im Turnier», sagt der fünffache Major-Sieger nach dem Auftakt. «Es ist ein grossartiger Start, aber ich darf nicht zu weit vorausdenken. Es ist noch ein langer Weg, aber ich bin zufrieden damit, wo ich stehe.»

Bisher konnten lediglich Nick Faldo, Jack Nicklaus und Tiger Woods den Titel beim Masters verteidigen. Letzterer fehlt in diesem Jahr nach seinem Autounfall, in den er Ende März verwickelt war.

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler liegt nach einem Viertel des Wettbewerbs mit dem drittbesten Tagesergebnis drei Schläge hinter der Spitze (70) auf Rang sechs. Das zweitbeste Resultat (69 Schläge) erreichen Kurt Kitayama (Weltnummer 34), Jason Day (Weltnummer 41) und Patrick Reed (Weltnummer 23).