Die Golf-Ikone Tiger Woods wird erneut wegen Fahrens unter dem Einfluss verbotener Substanzen dingfest gemacht. Jetzt könnte er den Goodwill der Sheriffs verspielt haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiger Woods verursachte am Freitag in Florida einen schweren Verkehrsunfall

Er stand unter Einfluss verbotener Substanzen, verweigerte Urintest

Nicht der erste Verkehrsunfall der Golf-Ikone War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Am Freitag um 14 Uhr Lokalzeit in Jupiter (US-Gliedstaat Florida) verursacht Golf-Ikone Tiger Woods einen Verkehrsunfall. Die Golf-Ikone ist offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einer 30-Meilen-Zone (48 km/h) unterwegs, überholt ein Servicefahrzeug mit einem Hochdruckreiniger im Schlepptau, streift den Anhänger und legt dabei seinen Range Rover auf die Fahrerseite.

Woods kann unverletzt durch die Beifahrertür ins Freie entkommen. Woods wird wegen Ordnungswidrigkeiten verhaftet, nachdem er ins Röhrchen gepustet, aber eine Urinprobe verweigert hat. Da war kein Alkohol im Spiel – aber Woods stand laut Aussagen der Beamten, die ihn als «lethargisch» beschreiben, unter dem Einfluss von im Strassenverkehr nicht erlaubten Substanzen.

Kommt er wieder ungeschoren davon?

Woods muss danach mindestens acht Stunden im Martin County Jail verbringen – so will es das Gesetz. Die Anklagepunkte: Fahren unter dem Einfluss verbotener Substanzen, Verursachung von Sachschaden und Verweigerung einer Urinprobe. Kurz danach macht ein Polizeifoto im Netz die Runde. Ein Bild, das an den berühmt-berüchtigten Mugshot von 2017 erinnert.

Damals war Woods in Florida bewusstlos am Steuer seines Wagens angetroffen worden, in seinem Blut wurden fünf verbotene Substanzen (THC, verschiedene Schmerz- und Schlafmittel) entdeckt. Die Öffentlichkeit vergibt ihm, die Obrigkeit lässt ihn mit einer Verwarnung davonkommen und ordnet Erziehungskurse an.

Kommt Woods auch diesmal ungeschoren davon? Unwahrscheinlich. Den «Klaps-auf-die-Hand»-Joker hat er 2017 bereits verspielt, die drei aktuellen Anklagepunkte sind wohl allesamt Ordnungswidrigkeiten, in der Summe aber schwerwiegend. «Weil er den Urintest verweigerte, werden wir nie erfahren, was Woods intus hatte», sagt Sheriff John Budensiek.

Eine Serie von Verkehrsunfällen – warum kein Chauffeur?

Im November 2009 hatte Woods in Florida schon mal einen schweren Verkehrsunfall verursacht, nachdem er einen Hydranten gerammt hatte. Sein Fahrzeug streifte einen Baum und kam in einer Hecke zum Stehen, Woods zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Damals wurde er wegen unachtsamen Fahrens gebüsst, in den Wochen danach wurden seine ausserehelichen Affären publik.

2021 wurde Tiger Woods bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles schwer verletzt, als sein SUV mit 135 Sachen in einer 70er-Zone von der Strasse abkam. Wie bei allen seinen Verkehrsunfällen sass er allein im Fahrzeug, ein Verfahren wurde nie eingeleitet.

0:22 «Ein Turnier ab und zu»: Golf-Gigant Woods glaubt nach Horror-Crash nicht an volle Rückkehr

Warum leistet sich der Milliardär Woods keinen Chauffeur? Eine Frage, die jetzt wohl der Gesetzgeber für ihn beantworten wird. Vertraute beschreiben Woods als Einzelgänger mit zwanghaften Zügen.

Auftritt beim Masters? Eher unwahrscheinlich

Nach dem letzten Konflikt mit dem Gesetz ist es unwahrscheinlich, dass Woods beim Masters in Augusta (ab 9. April) tatsächlich wie geplant mindestens auf Nebenschauplätzen auftreten wird. Wahrscheinlich nicht mal beim Dinner der Champions. Woods hat das Major-Turnier fünfmal gewonnen.