1/6 Tiger Woods und Vanessa Trump sind ein Paar. Foto: https://x.com/TigerWoods

Tiger Woods (49) und Vanessa Trump (47) sind ein Paar. Lange war die Beziehung des Profigolfers mit der Ex-Frau von Donald Trump Junior und somit US-Präsident Donald Trumps ehemaliger Schwiegertochter nur ein Gerücht, nun bestätigt Woods seine neue Liebe offiziell. «Liebe liegt in der Luft», schreibt Woods in den sozialen Medien zu zwei Pärchen-Bildern. «Das Leben ist besser mit dir an meiner Seite. Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Lebensweg», fügt er zur Liebeserklärung hinzu.

Verschiedene US-Medien hatten bereits seit längerem über eine Beziehung zwischen den beiden spekuliert. Vor wenigen Wochen wurden Woods und Trump, die beide in Florida leben, gemeinsam bei einem Golfturnier gesichtet. Eine anonyme Quelle verriet der «Daily Mail» daraufhin: «Tiger und Vanessa treffen sich seit kurz vor Thanksgiving» – also seit November 2024.

«Im Ernst, eine Trump?»

Vanessa Trump war zuvor zwölf Jahre lang mit dem ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump verheiratet und hat fünf Kinder aus dieser Ehe. 2018 hatte sie sich von Trump Jr. scheiden lassen. Tiger Woods hat mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren zwei Kinder, die Scheidung erfolgte 2010 nach einem Untreue-Skandal des Golfers. Die 17-jährige Tochter Kai von Vanessa und Donald Trump Jr. geht mit den beiden Kindern von Woods zur Schule.

Die Beziehung sollte gemäss eines Insiders der Daily Mail zunächst einmal privat bleiben. Trump und Woods wollten noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. «Jedenfalls noch nicht», so die anonyme Quelle. Die Kinder hätten jedoch Bescheid gewusst. So auch Woods Ex-Frau Elin Nordegren, die Woods per Telefon informiert hätte. «Im Ernst, eine Trump?», hatte sich Nordegren gemäss Insider in einer ersten Reaktion amüsiert, aber die Beziehung schnell akzeptiert.

