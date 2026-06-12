Weil ihm die Einreise in die USA verweigert wurde, stand mit Omar Artan bereits vor dem ersten Anpfiff ein Schiri in den Schlagzeilen. Andere sollen in den nächsten Tagen und Wochen nun aus sportlichen Gründen in Erscheinung treten. Darunter Sandro Schärer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach Artan-Ausschluss bleiben 51 Schiedsrichter für die WM 2026

Für alle Haupt-Schiedsrichter gibts mindestens 80'000 CHF

Sandro Schärer wurde als einziger Schweizer Spielleiter aufgeboten

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bereits vor der ersten VAR-Intervention im gestrigen Startspiel zwischen Mexiko und Südafrika lag der Fokus auf einem Unparteiischen. Jedoch nicht aufgrund einer strittigen Entscheidung, sondern weil mit Omar Artan ein offizieller Fifa-Schiedsrichter keine Einreisegenehmigung in die USA erhielt. Dort hätte er aber hinreisen müssen, um am Vorbereitungscamp der Unparteiischen teilzunehmen und daraufhin Spiele zu leiten. Daraus wird nun nichts, wodurch 51 Spielleiterinnen und Spielleiter verbleiben, die in den nächsten fünfeinhalb Wochen für Ordnung auf dem Platz sorgen sollen.

Viele altbekannte Gesichter um Sandro Schärer

Die grösste Fussballbühne der Welt zieht auch die grössten Namen an. Dies gilt für Spieler gleichermassen wie für Schiedsrichter. Und so erstaunt es auch nicht, dass sich in der Liste der Referees die üblichen Verdächtigen befinden. Mit Francois Letexier, Danny Makkelie, Szymon Marciniak oder dem englischen Duo Michael Oliver und Anthony Taylor sind Namen vertreten, die unter anderem reihenweise Erfahrung aus der Champions League und aus anderen grossen Turnieren mitbringen.

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Mit Sandro Schärer hats auch ein Schweizer Schiedsrichter ans Turnier geschafft. Für den 38-Jährigen wird es die erste WM, 2024 stand er bereits an der EM in Deutschland im Einsatz. Begleitet wird er von Stephane de Almeida (Assistent) und Fedayi San (VAR).

Apropos Deutschland: Als eine der besten fünf Ligen der Welt schicken unsere Nachbarn vier Unparteiische ans Turnier, gleich viele wie Italien. Am häufigsten aus den Top-5-Ligen vertreten ist Frankreich (8) gefolgt von England (7) und Spanien (5).

Zwei Frauen brechen Männerdominanz

Unter den nach dem Wirbel um Omar Artan verbleibenden Unparteiischen finden sich mit Katia Garcia und Tori Penso auch zwei Frauen. Zahlenmässig stark in der Unterzahl, steht ihr Aufgebot für das «Ziel, das Schiedsrichterwesen für Frauen weiterzuentwickeln», wie Fifas Schiri-Chef Pierluigi Collina im April erklärte. Nebst den beiden Spielleiterinnen arbitrieren vier weitere Frauen als Assistentinnen oder VAR. Wann sie zum ersten Mal im Einsatz stehen, ist noch nicht bekannt. Die zugeteilten Referees werden jeweils erst zwischen 24 und 48 Stunden vor Anpfiff bekannt gegeben.

Unabhängig davon, wer wie viele Partien leiten darf, dürfen sich alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf einen ordentlichen Zahltag freuen. Wie die «Times» schreibt, sind 100'000 US-Dollar garantiert (ca. 80'000 CHF). Je weiter man im Turnier pfeifen darf, desto höher die Prämie. Auch in dieser Hinsicht also eine wahre XXL-WM.

Alle Unparteiischen der WM 2026

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

Abdulrahman Al Jassim (Katar)

Khalid Al Turais (Saudiarabien)

Yusuke Araki (Japan)

Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Pierre Atcho (Gabun)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Mauretanien)

Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

Juan Calderon (Costa Rica)

Raphael Claus (Brasilien)

Ismail Elfath (USA)

Espen Eskas (Norwegen)

Alireza Faghani (Australien)

Yael Falcon Perez (Argentinien)

Drew Fischer (Kanada)

Cristian Garay (Chile)

Katia Garcia (Mexiko)

Mustapha Ghorbal (Algerien)

Alejandro Hernandez (Spanien)

Dario Herrera (Argentinien)

Jalal Jayed (Marokko)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Neuseeland)

Istvan Kovacs (Rumänien)

Francois Letexier (Frankreich)

Ning Ma (China)

Adham Makhadmeh (Jordanien)

Danny Makkelie (Niederlande)

Szymon Marciniak (Polen)

Maurizio Mariani (Italien)

Hector Said Martinez (Honduras)

Amin Mohamed (Ägypten)

Oshane Nation (Jamaika)

Glenn Nyberg (Schweden)

Michael Oliver (England)

Omar Al Ali (Vereinigte Arabische Emirate)

Kevin Ortega (Peru)

Tori Penso (USA)

Joao Pinheiro (Portugal)

Ramon Abatti (Brasilien)

Cesar Ramos (Mexiko)

Andres Rojas (Kolumbien)

Sandro Schärer (Schweiz)

Ilgiz Tantashev (Usbekistan)

Anthony Taylor (England)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Facundo Tello (Argentinien)

Abongile Tom (Südafrika)

Clement Turpin (Frankreich)

Jesus Valenzuela (Venezuela)

Slavko Vincic (Slowenien)

Wilton Sampaio (Brasilien)

Felix Zwayer (Deutschland)

Assistentinnen und Assistenten

Amos Abeigne (Gabun)

Mahmoud Abouelregal (Ägypten)

Mostafa Akarkad (Marokko)

Mohammed Al Abakry (Saudiarabien)

Mohamed Al Hammadi (Vereinigte Arabische Emirate)

Mohammad Al Kalaf (Jordanien)

Saoud Al Maqaleh (Katar)

Taleb Al Marri (Katar)

Ahmad Al Roalle (Jordanien)

Lyes Arfa (Kanada)

Kyle Atkins (USA)

Carlos Barreiro (Uruguay)

Micheal Barwegen (Kanada)

Isaak Bashevkin (Norwegen)

Adam Kupsik (Polen)

Mahbod Beigi (Schweden)

Juan Pablo Belatti (Argentinien)

Gary Beswick (England)

Daniele Bindoni (Italien)

Marco Bisguerra (Mexiko)

Zakaria Brinsi (Marokko)

Bruno Boschilia (Brasilien)

Bruno Pires (Brasilien)

Stuart Burt (England)

Eduardo Cardozo (Paraguay)

Gabriel Chade (Argentinien)

Danilo Manis (Brasilien)

Nicolas Danos (Frankreich)

Stephane de Almeida (Schweiz)

Jan De Vries (Niederlande)

Maximiliano Del Yesso (Argentinien)

Christian Dietz (Deutschland)

Boris Ditsoga (Gabun)

Jan Erik Engan (Norwegen)

Rodrigo Figueiredo (Brasilien)

Timur Gaynullin (Usbekistan)

Mokrane Gourari (Algerien)

Alexander Guzman (Kolumbien)

Ahmed Hossam Taha (Ägypten)

Jerson Santos (Angola)

Bruno Jesus (Portugal)

Robert Kempter (Deutschland)

Tomaz Klancnik (Slowenien)

Andraz Kovacic (Slowenien)

George Lakrindis (Australien)

James Lindsay (Australien)

Tomasz Listkiewicz (Polen)

Walter Lopez (Honduras)

Luciano Maia (Portugal)

James Mainwaring (England)

Mihai Marica (Rumänien)

Brooke Mayo (USA)

Jun Mihara (Japan)

Juan Carlos Mora (Costa Rica)

David Moran (El Salvador)

Tulio Moreno (Venezuela)

Alberto Morin (Mexiko)

Cyril Mugnier (Frankreich)

Jose Enrique Naranjo Perez (Spanien)

Cristian Navarro (Argentinien)

Kathryn Nesbitt (USA)

Elvis Noupue (Kamerun)

Adam Nunn (England)

Michael Orue (Peru)

Benjamin Pages (Frankreich)

Corey Parker (USA)

Antonio Pupiro (Nicaragua)

Rafael Alves (Brasilien)

Mehdi Rahmouni (Frankreich)

Christian Ramirez (Honduras)

Sandra Ramirez (Mexiko)

Jose Retamal (Chile)

Miguel Rocha (Chile)

Facundo Rodriguez (Argentinien)

Milciades Saldivar (Paraguay)

Diego Sanchez (Spanien)

Zakhele Siwela (Südafrika)

Andreas Soderkvist (Schweden)

Hessel Steegstra (Niederlande)

Nicolas Taran (Uruguay)

Alberto Tegoni (Italien)

Isaac Trevis (Neuseeland)

Andrey Tsapenko (Usbekistan)

Ferencz Tunyogi (Rumänien)

Jorge Urrego (Venezuela)

Caleb Wales (Trinidad und Tobago)

Abbes Akram Zerhouni (Algerien)

Fei Zhou (China)

Video-Referees (VAR)

Khamis Al-Marri, (Katar)

Abdullah Alshehri (Saudiarabien)

Mahmoud Ashour (Ägypten)

Ivan Bebek (Kroatien)

Jerome Brisard (Frankreich)

Bastian Dankert (Deutschland)

Carlos Del Cerro Grande (Spanien)

Marco Di Bello (Italien)

Joe Dickerson (USA)

Willy Delajod (Frankreich)

Hamza El Fariq (Marokko)

Shaun Evans (Australien)

Ming Fu (China)

Nicolas Gallo (Kolumbien)

Antonio Garcia (Uruguay)

Jarred Gillett (England)

Leodan Gonzalez (Uruguay)

Tatiana Guzman (Nicaragua)

Dennis Higler (Niederlande)

Tomasz Kwiatkowski (Polen)

Juan Lara (Chile)

Hernan Mastrangelo (Argentinien)

Erick Miranda (Mexiko)

Mohammed Obaid Khadim (Vereinigte Arabische Emirate)

Guillermo Pacheco (Mexiko)

Fedayi San (Schweiz)

Juan Soto (Venezuela)

Rodolpho Toski (Brasilien)

Bram Van Driessche (Belgien)

Armando Villarreal (USA)