DE
FR
Abonnieren

«Es ist schon etwas komisch»
Warum wartet Schiri Schärer noch auf den ersten WM-Einsatz?

Sandro Schärer ist an dieser WM bislang als Hauptschiedsrichter noch nicht zum Zug gekommen. Urs Meier erklärt, weshalb das noch kein schlechtes Zeichen sein muss.
Publiziert: 00:09 Uhr
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Zum ersten Mal seit 2010 stellt die Schweiz mit Sandro Schärer (38) wieder einen Schiedsrichter an einer Weltmeisterschaft. Bislang kam er allerdings nur als vierter Offizieller zum Einsatz. Auf sein erstes Spiel als Hauptschiedsrichter wartet er noch immer.

Und daran wird sich in der Gruppenphase nichts mehr ändern. Die Fifa hat inzwischen alle Partien der Vorrunde angesetzt – Schärer erhielt keine davon. Während andere Referees bereits zweimal gepfiffen haben, steht der Schweizer noch bei null Einsätzen. Eine überraschende Entwicklung. Auch Blick-Schiedsrichter-Experte Urs Meier (67), der selbst an mehreren Weltmeisterschaften im Einsatz stand, zeigt sich erstaunt. «Es ist schon etwas komisch», sagt er.

Mehr zur WM
Startelf-Debüt von Jaquez wird für Yakin zum Glücksgriff
Mit Video
Kanadas Psychotrick verpufft
Startelf-Debüt von Jaquez wird für Yakin zum Glücksgriff
Dank Nati-Toren fliegt das 7-Franken-Bier
Einige hofften auf Ausgleich
Dank Nati-Toren fliegt das 7-Franken-Bier
Paraguay legt Protest gegen Bellinghams Mund-Verdecken ein
Warum gabs hier kein Rot?
Paraguay legt Protest gegen Bellinghams Mund-Verdecken ein
Nati statt Spanien als Gegner – verliert Österreich absichtlich?
Neue WM-Schande möglich
Nati statt Spanien als Gegner – verliert Österreich absichtlich?

Winkt wieder ein Spitzenspiel?

Trotzdem zweifelt Meier nicht daran, dass Schärer im weiteren Turnierverlauf noch zum Zug kommen wird. «Ich sehe überhaupt keine Gefahr, dass er an dieser WM nicht eingesetzt wird. Im Gegenteil: Sein Spiel wird kommen. Und ich glaube, dass er noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird.»

1/5
Sandro Schärer ist der erste Schweizer Schiedsrichter an einer WM seit 2010.
Foto: TOTO MARTI

Ob ihm sogar ein Spitzenspiel winkt? So wie im Frühling, als Schärer mit dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern München (5:4) die bislang grösste Partie seiner Karriere leitete? Die nächsten Tage werden Aufschluss darüber geben. 

«Er muss mental frisch bleiben»

Einfach werde die Situation dennoch nicht. «Auch Schiedsrichter müssen in einen Rhythmus kommen, um ihre beste Leistung abrufen zu können», erklärt Meier. «Ich habe an Weltmeisterschaften zweimal erlebt, dass Referees, die erst sehr spät zum Einsatz kamen, nicht mehr parat waren für die Spiele.»

Sein Rat an Schärer ist deshalb simpel: «Er muss mental frisch bleiben und jederzeit bereit sein, wenn die Chance kommt.»

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2:0
3
6
7
2
Japan
Japan
0:0
3
4
5
3
Schweden
Schweden
0:0
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
0:2
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026