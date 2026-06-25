Startelf-Debüt von Jaquez wird für Yakin zum Glücksgriff

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz schlägt Kanada 2:1 im letzten WM-Gruppenspiel

Kanadas Trainer täuschte Davies-Einsatz vor, Yakin kontert mit Jaquez-Überraschung

Jaquez überzeugt mit zwei Torvorlagen in seinem ersten WM-Startelf-Einsatz

Noch immer wartet Kanada-Captain Alphonso Davies (25) auf seinen ersten WM-Einsatz. Dabei hatte sein Trainer Jesse Marsch (52) am Tag vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz angekündigt, der Bayern-Star sei bereit für einen Teileinsatz. Nach dem 1:2 gegen die Nati verrät der US-Amerikaner aber: «Es war nie geplant, dass Davies zum Einsatz kommt. Das war nur als Ablenkung für den Gegner gedacht.»

Als Murat Yakin (51) kurz darauf auf die kanadischen Psychospielchen angesprochen wird, reagiert er schon fast schulterzuckend. «Der gegnerische Captain muss immer ein Teil der Planung sein. Und klar hat man im Vorfeld gewisse Einwechslungen im Kopf», gibt der Nati-Coach zwar zu. «Aber diese können sich während des Spiels aufgrund der Spielphase oder des Resultats immer ändern. So etwas kann man nie im Voraus planen.»

Dank starken Trainingsleistungen in die Startelf

Dafür hatte sich Yakin für seine Startaufstellung wieder einmal etwas ganz Besonderes überlegt. Nicht Denis Zakaria (29), nicht Silvan Widmer (33) – im dritten WM-Gruppenspiel setzt Yakin mit Luca Jaquez (23) auf den dritten Rechtsverteidiger. Wobei der Stuttgart-Profi eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause ist. Ein klassischer Yakin-Trick? «Nein, es ging nicht darum, den Gegner zu überraschen», sagt der Nati-Trainer.

Der Plan hinter der Jaquez-Nomination: Gegen die schnellen kanadischen Flügelspieler wollte Yakin auf einen Aussenverteidiger setzen, der das hohe Tempo seiner Gegenspieler mitgehen kann. «Luca hat das richtige Spielerprofil dafür. Er ist schnell und zweikampfstark. Er hat das heute grösstenteils sehr gut gemacht», so der Nati-Trainer.

Wie Blick weiss, war Yakins Entscheid alles andere als eine Kurzschluss-Reaktion. Schon im vergangenen Oktober, als Jaquez gegen Schweden (2:0) sein Länderspiel-Debüt feierte, testete ihn der Nati-Coach als Rechtsverteidiger. Nach starken Trainingsleistungen hatte Yakin gegenüber dem Luzerner schon vor zwei Tagen angedeutet, dass er gegen Kanada zu seinem Einsatz kommen könnte.

In seinem erst fünften Länderspiel – dem ersten von Beginn an – überzeugt Jaquez aber nicht nur mit seinen defensiven Qualitäten. Mit zwei langen Bällen in die Spitze, mit denen er die beiden Vorlagengeber Manzambi und Embolo in Szene setzt, steht er am Ursprung beider Schweizer Tore. Yakin: «Mit seinen vertikalen Bällen hat er ein sehr gutes Element in seinem Spiel. Das hat uns heute geholfen, unser gewohntes Spiel durchzubringen.»

Marsch zufrieden mit seinem Trick

Ein dickes Lob für Jaquez gibt es auch von Teamkollege Manuel Akanji (30). «Luca hat sich den Platz in der Startelf mit guten Leistungen im Training verdient. Es war heute definitiv nicht einfach, aber er hat das gut gemeistert», so der Schweizer Abwehrchef. «Ich hoffe, dass er weiter so hart arbeitet, damit er zu noch mehr Minuten kommt.»

Während Yakins Plan also voll aufgegangen ist, darf man sich fragen, wie die Bilanz von Kanada-Coach Marsch zu seinem Ablenkungsmanöver ausfällt. «Ich habe ihre Pressekonferenz vor dem Spiel gehört. Dabei gingen mindestens drei Fragen um Alphonso Davies. Sie mussten sich also zumindest auf ihn vorbereiten», glaubt Marsch. Daran, dass das Heimturnier für die Kanadier nach dem verpassten Gruppensieg in den USA weitergeht, änderte das aber auch nichts ...

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