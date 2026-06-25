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Neue WM-Schande möglich
Nati statt Spanien als Gegner – verliert Österreich absichtlich?

Österreich gegen Algerien: Im letzten Gruppenspiel der WM 2026 könnte ein Remis beiden Teams zum Weiterkommen reichen. Österreich könnte gar eine Niederlage helfen. Dies weckt Erinnerung an einen Skandal von 1982.
Publiziert: 11:16 Uhr
|
Aktualisiert: 11:43 Uhr
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Das letzte Gruppenspiel der WM 1982 von Österreich und Deutschland ging als Schande von Gijón in die Geschichte ein.
Foto: imago/WEREK

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 1982 sorgte das Spiel Österreich–Deutschland bei der WM für einen Skandal
  • Beide Teams spielten absichtlich zurückhaltend, Algerien schied trotz Sieg aus
  • Jetzt droht mit dem neuen Modus wieder Gefahr für Resultat-Taktiken
Foto Andri Bäggli.jpg
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Andri Bäggli und Carlo Steiner

Kleine Zeitreise zurück zur WM 1982 in Spanien: Im letzten Gruppenspiel traf Österreich auf Deutschland. Nach nur zehn Minuten sind die Deutschen bereits mit 1:0 in Führung gegangen. Und dann? Dann passierte nichts mehr.

Dies, weil sich beide Teams so garantiert für die K.-o.-Phase qualifizierten. Damals wurde nämlich der letzte Spieltag noch nicht gleichzeitig ausgetragen, weswegen bereits im Vorhinein klar war, welches Resultat reicht.

Der grosse Verlierer in dieser ganzen Geschichte war Algerien. Obwohl die Nordafrikaner das letzte Spiel gewonnen hatten, blieb ihnen das Weiterkommen aufgrund des Torverhältnisses verwehrt. Deutschland zog dank des knappen Siegs an Algerien und Österreich vorbei. Der Skandal war perfekt – der Tag ging als die Schande von Gijón in die Geschichtsbücher ein, und die Fifa änderte daraufhin die Regeln. Seither werden die letzten Gruppenspiele stets zeitgleich ausgetragen. Der Haken: Im neuen WM-Modus, in dem auch acht von zwölf Gruppendritten weiterkommen, sind nicht mehr nur die Ergebnisse aus der eigenen Gruppe relevant. Spielabsprachen könnten wieder zum Thema werden.

Die Nati als Wunschgegner?

Nun trifft Österreich erneut auf Algerien, dieses Mal am letzten Spieltag – und die Geschichte könnte sich wiederholen: Kommts zu einem Unentschieden, sind mit vier Punkten wohl beide fix weiter.

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Aus neutraler Perspektive hofft man darauf, dass das bittere Aus 1982 die Algerier anspornt und so doch für Spektakel gesorgt ist. Mit einem Sieg würde Algerien noch auf den zweiten Rang vorrücken. Ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage. Denn dann würde man höchstwahrscheinlich in der K.-o.-Phase auf Mitfavorit Spanien treffen – ein Los, das man sich gerne noch etwas aufschieben würde. Die wahrscheinlichste Alternative: ein Duell mit der Schweizer Nati.

Mit einem Remis würde Algerien Dritter bleiben. Österreich könnte dies sogar mit einer knappen Niederlage erreichen. Das Economics Observatory hat im Vorfeld eine Quali-Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent für ein Abschneiden mit drei Punkten und einer Tordifferenz von minus eins berechnet. Auch mit minus zwei Toren wurde die Chance, es noch in die K.-o.-Runde zu schaffen, im Vorfeld auf rund einen Drittel berechnet.

Was die Planung zusätzlich erleichtert: Unsere östlichen Nachbarn tragen am Sonntag (4 Uhr Schweizer Zeit) das allerletzte Gruppenspiel aus. Alle anderen Platzierungen werden bis zu dieser Partie bekannt sein. Und so kann das Team von Trainer Ralf Rangnick exakt berechnen, welches Resultat gegen Vladimir Petkovics Algerier welche Konstellation zur Folge hätte.

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Leidtragende wären die Gruppendritten

Wie damals in Gijon ginge ein Taktieren auf Kosten anderer: Teams wie Schottland (minus 3 Tore) und Südkorea (minus 1) und bis zum Match noch weitere Teams müssen darauf hoffen, dass Österreich und Algerien möglichst hoch gewinnen, damit ihre Chance aufs Weiterkommen steigt.

Österreich-Verteidiger Stefan Posch betonte, dass eine absichtliche Niederlage nicht infrage käme – «wir sind alle Sportler». Doch wird die Versuchung am Ende womöglich doch zu gross sein?

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Algerien
Algerien
Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
Österreich
Österreich
Spanien
Spanien
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