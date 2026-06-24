Katar-Spieler wird für fünf Spiele gesperrt

Assim Madibo (29) wird von der Fifa für fünf Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission des Fussballverbandes mit. Katars defensiver Mittelfeldspieler beging bei der 0:6-Niederlage gegen Kanada in der 54. Minute ein Foul an Ismaël Koné (24). Madibo wäre erst im Final wieder spielberechtigt, sollte Katar diesen erreichen.
Koné hat sich dabei das Bein gebrochen und musste vom Platz getragen werden. Für den Kanadier ist das Turnier somit vorbei. Madibo hat in den Tagen nach dem Spiel den verletzten Kanadier im Spital besucht. Der katarische Fussballverband betont in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle «den Geist des Fairplays und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz» wider.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
1:0
3
4
7
2
Marokko
0:1
3
0
4
3
Schottland
0:1
3
-1
3
4
Haiti
1:0
3
-3
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0