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Führte zu Horror-Verletzung
Katar-Spieler wird für fünf Spiele gesperrt

Katars Assim Madibo begeht in der 54. Minute beim Spiel gegen Kanada sein Foul an Ismaël Koné. Die Fifa reagiert und belegt Madibo mit fünf Spielsperren.
Publiziert: 24.06.2026 um 22:08 Uhr
|
Aktualisiert: 24.06.2026 um vor 54 Minuten
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Assim Madibo wird von der Fifa für fünf Spiele gesperrt.
Foto: Anadolu via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Assim Madibo (29) wird von der Fifa für fünf Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission des Fussballverbandes mit. Katars defensiver Mittelfeldspieler beging bei der 0:6-Niederlage gegen Kanada in der 54. Minute ein Foul an Ismaël Koné (24). Madibo wäre erst im Final wieder spielberechtigt, sollte Katar diesen erreichen.

Koné hat sich dabei das Bein gebrochen und musste vom Platz getragen werden. Für den Kanadier ist das Turnier somit vorbei. Madibo hat in den Tagen nach dem Spiel den verletzten Kanadier im Spital besucht. Der katarische Fussballverband betont in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle «den Geist des Fairplays und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz» wider.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
1:0
3
4
7
2
Marokko
Marokko
0:1
3
0
4
3
Schottland
Schottland
0:1
3
-1
3
4
Haiti
Haiti
1:0
3
-3
3
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Kanada
Kanada
Katar
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