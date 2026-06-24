Katar-Spieler wird für fünf Spiele gesperrt

Katars Assim Madibo begeht in der 54. Minute beim Spiel gegen Kanada sein Foul an Ismaël Koné. Die Fifa reagiert und belegt Madibo mit fünf Spielsperren.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Assim Madibo (29) wird von der Fifa für fünf Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission des Fussballverbandes mit. Katars defensiver Mittelfeldspieler beging bei der 0:6-Niederlage gegen Kanada in der 54. Minute ein Foul an Ismaël Koné (24). Madibo wäre erst im Final wieder spielberechtigt, sollte Katar diesen erreichen.

Koné hat sich dabei das Bein gebrochen und musste vom Platz getragen werden. Für den Kanadier ist das Turnier somit vorbei. Madibo hat in den Tagen nach dem Spiel den verletzten Kanadier im Spital besucht. Der katarische Fussballverband betont in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle «den Geist des Fairplays und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz» wider.