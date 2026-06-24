Vor dem Kanada-Spiel machte die Blick-Community ihre Nati-Aufstellung. Was ist anders als bei Murat Yakin? Hier kommt die Auswertung.

Ihr habt entschieden. Die Blick-Community machte vor dem Spiel gegen Kanada den Murat Yakin und stellte an der interaktiven Taktik-Tafel ihre beste Aufstellung zusammen.

Die grosse Frage vor dem Kanada-Spiel ist, ob unser Superjoker Johan Manzambi von Beginn an ran darf. Die Blick-Leser beantworten sie mit Ja. Gut 78 Prozent der teilnehmenden User stellen den 20-Jährigen im Mittelfeld auf.

Spitzenreiter Akanji, Vargas auf dem Flügel

Die meisten Stimmen hat Manuel Akanji erhalten. 96 Prozent der Blick-Leser setzen auf den Verteidiger von Inter Mailand. Dahinter folgen Captain Granit Xhaka mit 93 Prozent und Nico Elvedi mit 89 Prozent.

Geht es nach der Blick-Community, rückt im Vergleich zum Bosnien-Spiel auch Ruben Vargas in die Startelf. 72 Prozent setzen auf dem Flügel auf den Spieler von Sevilla, der im zweiten Gruppenspiel ein Tor erzielen konnte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos