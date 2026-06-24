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Manzambi von Anfang an?
So würden die Nati-Fans gegen Kanada aufstellen

Vor dem Kanada-Spiel machte die Blick-Community ihre Nati-Aufstellung. Was ist anders als bei Murat Yakin? Hier kommt die Auswertung.
Publiziert: 18:10 Uhr
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Wie stellt die Blick-Community fürs Kanada-Spiel auf?
Foto: TOTO MARTI

Ihr habt entschieden. Die Blick-Community machte vor dem Spiel gegen Kanada den Murat Yakin und stellte an der interaktiven Taktik-Tafel ihre beste Aufstellung zusammen.

Die grosse Frage vor dem Kanada-Spiel ist, ob unser Superjoker Johan Manzambi von Beginn an ran darf. Die Blick-Leser beantworten sie mit Ja. Gut 78 Prozent der teilnehmenden User stellen den 20-Jährigen im Mittelfeld auf.

Spitzenreiter Akanji, Vargas auf dem Flügel

Die meisten Stimmen hat Manuel Akanji erhalten. 96 Prozent der Blick-Leser setzen auf den Verteidiger von Inter Mailand. Dahinter folgen Captain Granit Xhaka mit 93 Prozent und Nico Elvedi mit 89 Prozent.

Geht es nach der Blick-Community, rückt im Vergleich zum Bosnien-Spiel auch Ruben Vargas in die Startelf. 72 Prozent setzen auf dem Flügel auf den Spieler von Sevilla, der im zweiten Gruppenspiel ein Tor erzielen konnte.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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