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Heikle Entscheidung
Nagelsmann sorgt für Deutschland-Chaos um Edel-Joker

Spielt er oder spielt er nicht? Die Personalie Deniz Undav bewegt die Gemüter. Nachdem die «Bild» bereits seine Startelf-Nominierung verkündete, kommen nun wieder grosse Zweifel auf.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Julian Nagelsmann überrascht an der Pressekonferenz alle.
Foto: imago/Kirchner-Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deniz Undav bleibt wohl trotz 5 Torbeteiligungen bei der WM weiterhin Ersatzspieler
  • Trainer Nagelsmann setzt auf eingespielte Mannschaft für Vorbereitung auf K.o.-Phase
  • Undav akzeptiert Joker-Rolle: «Wichtig ist, dass das Team gewinnt»
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Keine WM-Personalie wird in Deutschland so heiss diskutiert wie Deniz Undav (29). Der Edel-Joker befindet sich in herausragender Form, in 56 Minuten kommt er in Nordamerika bisher auf fünf Torbeteiligungen, dreimal hat er selbst eingenetzt.

Spätestens seit seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste, mit dem er das Spiel für sein Team vom 0:1 in einen Sieg drehte, wird vielerorts seine Berufung in die Startelf gefordert – zumindest im resultatmässig bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (22 Uhr Schweizer Zeit).

Als die «Bild» am Dienstagnachmittag von «Startelf-Chance Undav: 100 Prozent» schreibt, zweifeln die Wenigsten noch an Undavs Platz in der Startformation. Doch dann folgt die Überraschung: Wie Julian Nagelsmann an der Pressekonferenz am Abend vor dem Spiel bekannt gibt, wird der VfB-Stürmer auch am Donnerstag beim Anpfiff nur auf der Bank sitzen. Die «Bild» muss zurückkrebsen. 

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Nagelsmann: «Wir haben es Deniz erklärt»

«In den Wochen vor der WM war die entscheidende Frage, dass die Mannschaft sich einspielen muss, dass sie nur wenige Spiele gemeinsam hat. Wir haben noch ein Spiel, das wir gewinnen wollen und das wir auch dazu nutzen wollen, uns auf die K.o.-Phase vorzubereiten – mit allem, was dazugehört. Das betrifft Spieler, die beginnen. Das betrifft aber auch Spieler wie Deniz, die eine herausragende Joker-Rolle haben», erklärt der Bundestrainer. «Wir haben eine Idee. Das haben wir Deniz erklärt und auch den anderen Spielern. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht aus Jux und Tollerei, sondern aus Überzeugung. Deswegen werden wir morgen die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen.»

Heisst wohl: Deutschland wird im Vergleich zum Spiel gegen die Elfenbeinküste nur den verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26) und den angeschlagenen Nathaniel Brown (23) austauschen. Für sie dürften Antonio Rüdiger (33) und David Raum (28) auflaufen.

Undav selbst erklärt an der Pressekonferenz, dass er seine Rolle akzeptiere. «Wenn ich nicht zufrieden wäre, dann wäre ich nicht hier. Wir hatten Rollengespräche und ich versuche einfach, guten Input zu bringen. Egal, ob es von der Bank ist oder von Anfang an. Das Wichtigste ist, dass das Team gewinnt», so der Stuttgart-Stürmer. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Deutschland
Deutschland
WM 2026
WM 2026
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