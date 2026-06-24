Warum Yakin plötzlich sein Shirt wechseln musste

Die Schweiz schlägt Kanada mit 2:1 und sichert sich so den WM-Gruppensieg. Die Nati-Spieler zeigen sich nach dem Spiel im SRF-Interview sehr zufrieden. Und Coach Murat Yakin erzählt, warum er plötzlich ein anderes Shirt anhatte.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Murat Yakin (Nati-Trainer)

«Wir haben uns das Leben selbst etwas schwer gemacht. Aber es war eine solidarische Mannschaftsleistung heute. Wir sind super in die zweite Halbzeit gekommen mit den beiden Toren. Der Gegner hat dann aufgemacht und offensive Spieler gebracht, was uns das Leben etwas schwer gemacht hat. Wir haben die Bälle etwas leichtsinnig verloren und ihnen noch mehr Hoffnung gemacht. Aber am Schluss haben wir es über die Runden gebracht, das ist das Wichtigste. Jetzt dürfen wir den Moment auch mal geniessen, Tabellenerster zu sein.»

Zum weiteren Verlauf des Turniers: «Jetzt müssen wir erst mal abwarten, welchen Gegner wir haben. Bei solch grossen Distanzen sind jetzt zwei, drei Tage Ruhe sicher wichtig.»

Zur neubesetzten rechten Seite: «Luca hat gerade in der Anfangsphase viele offensive Akzente setzen können und auch die Duelle angenommen und gewonnen. Nachher kam eine etwas schwächere Phase vor der Halbzeit, aber das haben wir nachher korrigiert. Djibril hat auch im Zentrum immer wieder geholfen, aber auch immer wieder Akzente nach vorne gesetzt. Es ist teilweise sehr gut aufgegangen.»

Zum getauschten T-Shirt (von weiss auf schwarz): «Der vierte Offizielle kam zu mir, weil die Kanadier auch weiss getragen haben. Nicht, dass ich noch eine Überzahl für die Kanadier kreiere (lacht). Aber ich hatte ja genügend Material dabei.»

Johan Manzambi (Nati-Matchwinner)

«Es ist immer noch wie ein Traum. Ich habe keine Worte. Für mich ist es egal, ob ich starte oder als Joker komme. Wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles. Wenn der Trainer sagt, dass es besser ist, wenn ich reinkomme, bin ich auch dann bereit.»

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Ruben Vargas (Nati-Torschütze)

«Wir wussten, dass es ein Auswärtsspiel wird und es bis zum Schluss spannend bleiben kann. Aber ich finde, wir haben es sehr gut gemacht, auch die Spieler, die reingekommen sind. Dass die Chance auf die Führung dann gleich nach der Pause kommt, ist ein Stück weit auch der Fussball. Ich stehe dort, wo man Tore schiessen kann und bin sehr glücklich, dass es heute geklappt hat. Die Pause wird jetzt sehr wichtig für uns, um uns zu erholen. Aber es ist auch wichtig, dass wir mit dem Gruppensieg unser Ziel erreicht haben. So kann es weitergehen.»

Luca Jaquez (Nati-Verteidiger)

«Natürlich war es nicht meine gewohnte Position, aber im Fussball muss man flexibel sein. Auch das erste Mal auf der WM-Bühne von Anfang an zu spielen, war ungewohnt. Aber mit solch einem Team findet man schnell ins Spiel, man bekommt Unterstützung von überall. Ich finde, ich habe meinen Job heute mehrheitlich positiv gemacht. Aber natürlich zählt am Ende der Sieg.»

Zum Zittern in der Schlussphase: «Kanada ist keine schlechte Mannschaft. Sie haben hier in Vancouver auch den Heimvorteil. Das pusht sie natürlich, wenn sie Chancen herausspielen und die Fans laut werden. Wir haben es aber auch in der Schlussphase gut gemacht und somit auch verdient gewonnen.»

Gregor Kobel (Nati-Goalie)

«Kanada hat in der zweiten Hälfte Druck gemacht und war sehr physisch. Wir wussten, dass das ihr Spiel ist. Wir haben den Druck aber gut angenommen und das Spiel trotz dem Gegentor sauber zu Ende gespielt. Kanada hat da nichts mehr zu verlieren gehabt. Je nachdem, wie hoch sie anlaufen, bringt es nichts mehr hintenraus zu spielen. Klar, hätten wir die Räume hinter der Kette noch besser nutzen können, aber das Emotionale gehört auch etwas dazu. Daher ist das ein normaler Spielverlauf, gerade hier in Vancouver.»

Zu seinem ruhigen Abend vor der Schlussphase: «Als Goalie musst du immer im Spiel drin sein. Es hat viel mit Stellungsspiel und Coaching zu tun – dass man dort sauber bleibt und ready ist, um da zu sein, wenn etwas kommt. Das ist unser Job, man weiss nie, wenn etwas auf das Tor kommt.»