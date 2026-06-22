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WM ist zu Ende
Bittere Diagnose für DFB-Star Schlotterbeck

Die schlimmsten Befürchtungen um Nico Schlotterbeck haben sich bewahrheitet: Wie die «Bild» berichtet, fällt der deutsche Innenverteidiger für den Rest der WM aus.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Für Nico Schlotterbeck ist die WM zu Ende.
Foto: IMAGO/Kirchner-Media
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten für die deutsche Nationalmannschaft: Für Nico Schlotterbeck (26) ist die WM nach nur zwei Spielen bereits zu Ende. Laut «Bild»-Informationen hat sich der BVB-Verteidiger einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Er soll rund acht Wochen ausfallen. 

Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) musste Schlotterbeck zur Pause raus. Sein Knöchel schien schon bei seiner Auswechslung am Samstag angeschwollen. Daher wurde im Anschluss viel über seinen Gesundheitszustand spekuliert. «Es sieht leider nicht gut aus», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Nun ist die bittere Diagnose da. 

Die Verletzung könnte auch für seine Vereinszukunft Auswirkungen haben. Trotz seiner kürzlichen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund wird Schlotterbeck mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, der laut «Bild» unter gewissen Voraussetzungen auch von einer Vertragsklausel begünstigt werden könnte. Das Schaufenster Weltmeisterschaft fällt für den einstigen Freiburg-Junior, der im Sommer 2022 vom SCF nach Dortmund wechselte, nun weg. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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