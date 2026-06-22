Schlechte Neuigkeiten für die deutsche Nationalmannschaft: Für Nico Schlotterbeck (26) ist die WM nach nur zwei Spielen bereits zu Ende. Laut «Bild»-Informationen hat sich der BVB-Verteidiger einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Er soll rund acht Wochen ausfallen.
Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) musste Schlotterbeck zur Pause raus. Sein Knöchel schien schon bei seiner Auswechslung am Samstag angeschwollen. Daher wurde im Anschluss viel über seinen Gesundheitszustand spekuliert. «Es sieht leider nicht gut aus», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Nun ist die bittere Diagnose da.
Die Verletzung könnte auch für seine Vereinszukunft Auswirkungen haben. Trotz seiner kürzlichen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund wird Schlotterbeck mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, der laut «Bild» unter gewissen Voraussetzungen auch von einer Vertragsklausel begünstigt werden könnte. Das Schaufenster Weltmeisterschaft fällt für den einstigen Freiburg-Junior, der im Sommer 2022 vom SCF nach Dortmund wechselte, nun weg.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0