Alireza Beiranvand, Eloy Room oder Vozinha. Sie alle kannte vor der WM noch niemand. Doch jetzt lassen die No-Name-Torhüter Weltklasse-Stürmer verzweifeln und erobern die grösste Bühne des Fussballs.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Kleinen wachsen an dieser WM bisher über sich hinaus. Die grossen Nationen haben gegen die Aussenseiter oft Mühe und verlieren sicher eingeplante Punkte. Oft ein Grund dafür: Goalies, die vor dem Turnier noch keiner kannte. Jetzt aber Weltklasse-Stürmer gleich reihenweise verzweifeln lassen.

Alireza Beiranvand

Beiranvand – die Wand des Iran. Gegen Belgien zeigt der 33-Jährige eine hervorragende Leistung. Wahnsinn, seine Parade in der 60. Minute, als er seinen Arm am Boden liegend irgendwie noch in den Schuss von De Cuyper wirft. Auch sonst glänzt der Schlussmann. Trotz sieben Torschüssen bringen die belgischen Stars keinen Ball an ihm vorbei.

Wenn Beiranvand nicht gerade im WM-Tempel von Los Angeles hext, spielt er in der heimischen Persian Gulf League beim Tractor SC. Ein Klub aus der Stadt Täbris im Norden Irans.

Und hinter dem WM-Helden steckt eine bewegte Geschichte. Beiranvand wuchs auf dem Land auf und hütete als Kind Schafe. Mit 15 Jahren haute er alleine in die Hauptstadt Teheran ab, wo er aber lange auf der Strasse wohnte. Neben dem Fussball arbeitete er in diversen Jobs, um irgendwie zu überleben. In einer Näherei, einer Autowaschanlage, einem Pizzaladen oder als Strassenkehrer.

Erst als die Medien auf die Geschichte des obdachlosen Goalies aufmerksam wurden, durfte er im Gebetsraum eines Sponsors schlafen. Dann begann sein Aufstieg. Über einige iranische Klubs landete er in Europa, spielte in Belgien und Portugal. Mittlerweile ist er zurück in der Heimat – und hat mit 33 Jahren wohl das Spiel seines Lebens gezeigt.

Eloy Room

Gegen Deutschland muss Room noch siebenmal hinter sich greifen. Doch im zweiten Spiel des kleinsten WM-Teilnehmers aller Zeiten bricht der 37-Jährige kurzerhand einen WM-Rekord. Beim 0:0 gegen Ecuador zeigt er 15 Paraden. So viel wie kein Torhüter in 90 Minuten seit Beginn der Datenerfassung 1966.

Room verdient sein Geld auch ausserhalb der WM in den USA. Jedoch nicht in der MLS, sondern nur in der zweithöchsten Liga USCL, beim Miami FC. Zuvor spielte er schon in Holland und Belgien. Vor einem Jahr war er noch vereinslos.

Jetzt kennt ihn die ganze Welt. Und das weiss er auch selbst. Nach dem Spiel gegen Ecuador sagt er kurzerhand: «Ich denke, ich verdiene jetzt eine Statue in Curaçao.»

Vozinha

Das erste Goalie-Märchen des Turniers schrieb Josimar José Évora Dias, kurz Vozinha (40). Der Goalie von Kap Verde liess die Spanier am ersten Spieltag verzweifeln und hexte den Inselstaat beim 0:0 gegen den haushohen Favoriten zum ersten WM-Punkt überhaupt.

In Windeseile wurde er zum Superstar. Auf Instagram folgen ihm schon 15 Millionen Leute und damit mehr als beispielsweise der lebenden Goalie-Legende Manuel Neuer (40). Auch Vozinha spielt ausserhalb des Nationalteams nur in einer zweiten Liga. Bei GD Chaves in Portugal.

Nach der Gala gegen Spanien weint der Torhüter Freudentränen. «Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet», sagte er. Und auch wenn Vozinha im zweiten Spiel des Aussenseiters gegen Uruguay (2:2) etwas überfordert mit dem ganzen Rummel wirkt und die eine oder andere Unsicherheit im Spiel hat, wird er eine der ganz grossen Geschichten dieser WM bleiben.