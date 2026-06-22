Während die Nati an der WM auf die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, kann man das von SRF-Experte Benjamin Huggel noch nicht behaupten. Sein Hauptproblem: Er will es sich mit niemandem verscherzen.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Was ist ein Naturjoghurt-Pass? Diese Frage stellte Benjamin Huggel 2021 nach dem Cupfinal zwischen St. Gallen und Luzern auf seiner Instagram-Seite. Und lieferte gleich die Antwort dazu nach: «Als ich noch selbst spielen durfte, war das zwischen Valentin Stocker und weiteren Spielern das geflügelte Wort für einen zu wenig scharf gespielten Pass. Im Sinn von: ‹Hattest du nur Naturjoghurt ohne stärkendes Müesli zum Frühstück?› Nicht besonders lustig oder originell – aber 100 % ein Insight!»

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Benjamin Huggel – für viele TV-Konsumenten nicht besonders lustig oder originell – ist das Naturjoghurt unter den Fussball-Experten. Man kann es problemlos konsumieren, aber wer es nicht aufpimpt, der hat auch nicht so richtig Freude daran. Das zeigt sich auch in diesen Tagen an der Fussball-WM in Übersee.

Klartext? Fehlanzeige!

Was zeichnet einen guten TV-Experten aus? Erstens: Er hat Ahnung. Diesen Punkt erfüllt der 41-fache Nationalspieler mit WM- und EM-Teilnahmen und siebenfache Schweizer Meister mit dem FC Basel problemlos. Zweitens: Er kann den Laien verständlich etwas erklären. Auch das gelingt dem 48-Jährigen. Drittens: Er hat Charisma. Hier wirds schon ein bisschen schwierig, Stichwort Naturjoghurt. Und viertens: Er spricht Klartext, womit wir beim grössten Manko von Huggel angelangt wären.

Wer Huggel zuhört, hat ständig das Gefühl, dass er es sich mit niemandem aus der Fussballblase verscherzen will. Klare Kante oder pointierte Worte? Fehlanzeige, dafür viele Naturjoghurt-Aussagen.

Wann immer in den letzten Jahren ein SRF-Mann aus dem Fussball-Kosmos mit einer klaren Meinung für Gesprächsstoff bei der Nati sorgte, steckten entweder Kommentator Sascha Ruefer oder früher Moderator Rainer Maria Salzgeber dahinter. Das ist löblich, dürfte (oder müsste) aber auch durchaus die Aufgabe des Experten Benjamin Huggel sein.

1:18 Schenkelklopfer bei Zappalot: Huggel und Kälin glänzen mit Dad-Jokes

Natur- oder Birchermüesli-Joghurt?

Apropos Ruefer: Seit vergangenem Jahr wird er während der Nati-Spiele von Huggel unterstützt. Eingespielt sind die zwei noch immer nicht so richtig. Es ist bis heute unklar, ob Huggel dann die Rolle des Co-Kommentators einnehmen soll oder ob er einfach als Experte ein paarmal pro Halbzeit seine Meinung, die sich oft mit der von Ruefer deckt, äussern soll. Das Ergebnis dieses vermeintlichen Zusammenspiels ist kein Natur-, sondern ein Birchermüesli-Joghurt. Es ist von allem ein bisschen was drin, aber nichts so richtig.