Die WintiArena kocht: Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada sichert sich die Schweizer Nati den Gruppensieg. Die Fans feiern ausgelassen und freuen sich auf den Sechzehntelfinal – trotz der eher ungünstigen Anspielzeit.

Schon vor dem Anpfiff des letzten Gruppenspiels gegen Kanada brodelt in der WintiArena die Stimmung. Selbst die enorme Hitze macht den Fans keinen Strich durch die Rechnung. So sorgen sie trotz der drückenden Temperaturen für ordentlich Feierlaune. Die perfekte Abkühlung? Ein eiskaltes Bier. Oder zwei.

Doch das Bier wandert nicht nur durch die Kehlen – sobald die Nati trifft, verwandelt sich die Arena in eine regelrechte Bier-Dusche, bei der Becher durch die Luft fliegen. Für diesen besonderen Moment lohnen sich die 7 Franken an der Bar schliesslich auch.

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Anspielzeit kein Hindernis

Die Euphorie ist gross – mit einem Sieg schreitet man als Gruppensieger in den Sechzehntelfinal. Das bedeutet, man spielt in der nächsten Runde kommenden Freitag um 5 Uhr morgens. Für die meisten Fans stellt das kein Hindernis dar: Man will die Schweiz auch um diese Zeit anfeuern – dann allerdings eher weniger bei einem Public Viewing mit einem Bier in der Hand, sondern daheim vor dem Fernseher – mit dem Pyjama und Kaffee im Bett, wie der ein oder Fan zu Protokoll gibt. Schliesslich ist nur alle vier Jahre WM.

Dafür musste allerdings erst ein Sieg her. In der ersten Hälfte tun sich die Schweizer schwer. Kippen kann dies die Stimmung in der prall gefüllten WintiArena aber nicht. Vielleicht auch, weil – wie man zu hören bekommt – so manche Fans insgeheim hoffen, dass die Schweiz nicht gewinnt, damit man das nächste Spiel auch ohne Schlafrhythmusunterbruch schauen kann. Denn als Gruppenzweiter wäre man im Sechzehntelfinal um 21 Uhr angetreten.

Reichlich Gesang und Tanzeinlagen in der WintiArena

Murat Yakins Teams haben da aber etwas dagegen: Sie kommen furios aus der Pause und erzielen zwei Tore binnen elf Minuten. Die Fans flippen völlig aus, kommen gegen Spielende dennoch etwas ins Zittern. Kanada kommt nach dem Anschlusstreffer einem Ausgleich mehrmals nahe. Als der Schlusspfiff endlich ertönt, feiern die Fans ausgelassen, singen und tanzen miteinander – richtige WM-Stimmung.

Auf die Katarstrophe aus dem ersten Spiel folgt nicht das Kanadrama. Man liegt sich in den Armen und bejubelt den Gruppensieg: Es sieht nach einem unvergesslichen WM-Sommer aus. Und hoffentlich geht die Reise noch weiter. Denn übersteht die Schweiz das nächste Spiel, würde sie im Achtelfinal am 7. Juli um 22 Uhr antreten, und die Fans könnten sich wieder in die Arme fallen – vielleicht ja beim Public Viewing in der WintiArena.