Am Freitag zittert sich Deutschland zu einem 2:0 gegen Luxemburg. Die Medien schreiben von «Rumpel-Fussball» und einem «Grusel-Auftritt». Drei Tage später zeigt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein ganz anderes Gesicht.

6:0 – mit einer Gala gegen Slowakei löst die DFB-Elf das WM-Ticket. Die Revanche für das blamable 0:2 zum Auftakt der Quali in Bratislava ist mehr als geglückt. «Es hat sehr, sehr viel Spass gemacht», schwärmt Serge Gnabry (30) im Interview nach der Partie. «Es war ein geiler Auftritt unserer Mannschaft.» Auch Nick Woltemade (23) lobt das Team in den höchsten Tönen. «Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde nichts anbrennen lassen.»

War die Stimmung nach dem Zittersieg gegen Luxemburg noch getrübt, siehts nun ganz anders aus. Die Deutschen feiern sich für ihre Gala. «Mit Hurra-Fussball zur WM!» schreibt «Sport1» und bei «Spox» ist es die «beste Leistung der vergangenen Monate», welche die DFB-Elf gezeigt hat. Bei «Sport.de» heisst es, «der amerikanische Traum lebt» und der Auftritt habe bei den «Fans plötzlich wieder Hoffnung auf einen begeisternden Turniersommer» geweckt, während bei «Sky» von einem «vergoldeten WM-Ticket» die Rede ist.

Schlotterbeck mit Ansage

Auch Trainer Nagelsmann ist «stolz auf die Mannschaft», denn «jeder Spieler hat ein extrem gutes Spiel gemacht und gearbeitet wie das rosafarbene Tier». Seine Ansage «wir müssen besser spielen» wurde umgesetzt.

Und sorgt für grosse Euphorie. Nicht nur die Medien feiern die Mannschaft, sondern auch die Spieler selber. Von Nico Schlotterbeck (25) gibts schon eine Ansage an die Konkurrenz. Der erste Schritt sei gemacht, beim Turnier wolle man den nächsten gehen. «Wenn wir eine WM spielen wie die EM – mit etwas Glück und noch ein bisschen mehr Leistung von uns – dann glaube ich, dass wir richtig was reissen können.» Spiele man so wie gegen die Slowakei, könne man jeden Gegner schlagen. «Wir sind immer noch Deutschland. Ich will zur WM gehen, um das Ding zu gewinnen.»

Adeyemi hat andere Sorgen

Bei all der Freude über das gelöste WM-Ticket gibts aber auch einen, der im Moment ganz andere Sorgen hat: Karim Adeyemi (23). Vor wenigen Wochen ist bei ihm ein Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes ins Haus geflattert. Er muss eine Busse in Höhe von 450'000 Euro (rund 414'000 Franken) bezahlen und erhält einen Eintrag im Bundeszentralregister.

Damit ist die Sache noch nicht erledigt. DFB-Sportdirektor Rudi Völler (65) kündigt im ZDF an, dass man seine Version hören wolle. «Er hat wahrscheinlich gehofft, dass es nicht rauskommt.» Die Situation habe man beim Verband kritisch betrachtet, «wollen das aber nicht verdammen. Junge Spieler machen Fehler, in dem Fall war es ein dummer Fehler.»