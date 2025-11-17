Einbrecher hinterlassen in der Wohnung von Alisha Lehmann eine Unordnung. Die Nati-Fussballerin nervt sich auf Instagram über die Täter.

1/4 Alisha Lehmann ist Opfer eines Einbruchs geworden. Foto: TOTO MARTI

Alisha Lehmann (26) beweist Galgenhumor. «Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zu Hause einbrecht, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD», schreibt die Nati-Fussballerin zu einem Video ihrer verwüsteten Wohnung auf Instagram. OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder, eine Art Zwangsstörung.

Einzelheiten zum Einbruch teilt Lehmann, der alleine auf Instagram über 16 Millionen Menschen folgen, nicht.

Die Bernerin hat erst im Sommer von Juve zu Como gewechselt und wohnt dort in einer Wohnung mit Sicht auf den berühmten See. «Es ist toll, jeden Morgen mit einem schönen Ausblick aufzustehen. Da wacht man viel glücklicher auf», schwärmte sie noch vor einem Monat.

Bleibt zu hoffen, dass sich Lehmann die Freude über ihre neue Wohnung von den Einbrechern nicht verderben lässt.

