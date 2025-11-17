DE
FR
Abonnieren

Schock für Nati-Fussballerin
Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen

Einbrecher hinterlassen in der Wohnung von Alisha Lehmann eine Unordnung. Die Nati-Fussballerin nervt sich auf Instagram über die Täter.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Alisha Lehmann ist Opfer eines Einbruchs geworden.
Foto: TOTO MARTI

Alisha Lehmann (26) beweist Galgenhumor. «Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zu Hause einbrecht, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD», schreibt die Nati-Fussballerin zu einem Video ihrer verwüsteten Wohnung auf Instagram. OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder, eine Art Zwangsstörung. 

Einzelheiten zum Einbruch teilt Lehmann, der alleine auf Instagram über 16 Millionen Menschen folgen, nicht. 

Die Bernerin hat erst im Sommer von Juve zu Como gewechselt und wohnt dort in einer Wohnung mit Sicht auf den berühmten See. «Es ist toll, jeden Morgen mit einem schönen Ausblick aufzustehen. Da wacht man viel glücklicher auf», schwärmte sie noch vor einem Monat. 

Bleibt zu hoffen, dass sich Lehmann die Freude über ihre neue Wohnung von den Einbrechern nicht verderben lässt. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)