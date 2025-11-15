Noch immer ist Deutschland nicht für die WM qualifiziert. Auch wenns gegen Luxemburg einen Sieg gibt. So richtig zufrieden ist Trainer Julian Nagelsmann nicht.

Darum gehts Deutschland erkämpft mühsamen 2:0-Sieg gegen Luxemburg in WM-Qualifikation

Nagelsmann kritisiert zu viele Rückpässe und mangelnde Intensität

Ein Punkt fehlt noch für die WM-Qualifikation, nächstes Spiel gegen Slowakei

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Das war deutlich mühsamer als erhofft», sagt Julian Nagelsmann (38) am Freitagabend ins RTL-Mikrofon. Der deutsche Bundestrainer ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. Gegen Luxemburg gibts einen 2:0-Zittersieg.

Zwar treten die Deutschen erstmals mit ihrem WM-Trikot an, das Ticket für das Turnier ist aber auch am zweitletzten Spieltag noch nicht eingetütet. Ein Punkt fehlt noch. Holen muss man ihn am Montagabend (20.45 Uhr) ausgerechnet gegen die Slowakei. Und damit die Mannschaft, gegen die Deutschland beim Hinspiel eine historische Pleite (0:2) kassiert hat. Erstmals im 48. Auswärtsspiel einer WM-Quali musste die DFB-Elf als Verlierer vom Rasen.

Der Auftritt gegen Luxemburg erinnert an das schwache Spiel. Die «Bild» schreibt von einem Rückfall in den «Rumpel-Fussball». Denn vor allem die erste Halbzeit ist aus deutscher Sicht schwach. Die Defensive agiert fahrig, in der Offensive passiert nicht viel. Das Portal Focus geht noch weiter und bezeichnet das Ganze als «Grusel-Auftritt». Und Eurosport fasst zusammen: «Erst erschreckend, dann eiskalt.»

Eine Statistik interessiert Nagelsmann

«Wir haben nicht von Anfang an alles reingeworfen», meint denn auch Nagelsmann. Erst nach einer halben Stunde sei der Auftritt seiner Mannschaft besser geworden. Ähnlich tönts bei Doppeltorschütze Nick Woltemade (23). «Wir hatten zu wenig Intensität, zu wenig Ballbesitz, sind zu oft unnötig in gefährliche Situationen gekommen.» Es sei aber immer noch Fussball und letztlich sei wichtig, «dass wir den Schalter gefunden und erkannt haben, dass es nicht ausreichend war».

Das dürfte auch Nagelsmann so sehen. Ihn hat aber vor allem eine Sache sehr gestört: das Spiel mit den Rückpässen. Da würde ihn die Statistik interessieren, sagt er. «Es waren super viele Rückpässe, auch viel zu Oli (Baumann, Anm.d.Red.). Bei einem Ball spielen wir Oli aus 70 Metern an.»

Rückpässe sind gefährlich. Sind sie zu unpräzise, öffnen sie dem Gegner die Tür für einen Treffer. Den kassieren die Deutschen nicht. Auch wenn Nagelsmann findet: «Ich glaube, wir hätten ein Gegentor verdient gehabt.» Seine Mannschaft könne sich glücklich schätzen. Den Dreier nehme man sehr gerne mit. Aber auch ihm ist klar, dass ein solcher Auftritt in der Finalissima am Montagabend nicht reicht. «Wir müssen besser spielen», ist deswegen seine Ansage an die Mannschaft.