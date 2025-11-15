DE
DFB-Coach nicht zufrieden
Nagelsmann macht seinem Team klare Ansage nach Zittersieg

Noch immer ist Deutschland nicht für die WM qualifiziert. Auch wenns gegen Luxemburg einen Sieg gibt. So richtig zufrieden ist Trainer Julian Nagelsmann nicht.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Anhören
1/8
Julian Nagelsmann mag zwischendurch gar nicht mehr hinsehen.
Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts

  • Deutschland erkämpft mühsamen 2:0-Sieg gegen Luxemburg in WM-Qualifikation
  • Nagelsmann kritisiert zu viele Rückpässe und mangelnde Intensität
  • Ein Punkt fehlt noch für die WM-Qualifikation, nächstes Spiel gegen Slowakei
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

«Das war deutlich mühsamer als erhofft», sagt Julian Nagelsmann (38) am Freitagabend ins RTL-Mikrofon. Der deutsche Bundestrainer ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. Gegen Luxemburg gibts einen 2:0-Zittersieg.

Zwar treten die Deutschen erstmals mit ihrem WM-Trikot an, das Ticket für das Turnier ist aber auch am zweitletzten Spieltag noch nicht eingetütet. Ein Punkt fehlt noch. Holen muss man ihn am Montagabend (20.45 Uhr) ausgerechnet gegen die Slowakei. Und damit die Mannschaft, gegen die Deutschland beim Hinspiel eine historische Pleite (0:2) kassiert hat. Erstmals im 48. Auswärtsspiel einer WM-Quali musste die DFB-Elf als Verlierer vom Rasen.

Der Auftritt gegen Luxemburg erinnert an das schwache Spiel. Die «Bild» schreibt von einem Rückfall in den «Rumpel-Fussball». Denn vor allem die erste Halbzeit ist aus deutscher Sicht schwach. Die Defensive agiert fahrig, in der Offensive passiert nicht viel. Das Portal Focus geht noch weiter und bezeichnet das Ganze als «Grusel-Auftritt». Und Eurosport fasst zusammen: «Erst erschreckend, dann eiskalt.»

Eine Statistik interessiert Nagelsmann

«Wir haben nicht von Anfang an alles reingeworfen», meint denn auch Nagelsmann. Erst nach einer halben Stunde sei der Auftritt seiner Mannschaft besser geworden. Ähnlich tönts bei Doppeltorschütze Nick Woltemade (23). «Wir hatten zu wenig Intensität, zu wenig Ballbesitz, sind zu oft unnötig in gefährliche Situationen gekommen.» Es sei aber immer noch Fussball und letztlich sei wichtig, «dass wir den Schalter gefunden und erkannt haben, dass es nicht ausreichend war».

Das dürfte auch Nagelsmann so sehen. Ihn hat aber vor allem eine Sache sehr gestört: das Spiel mit den Rückpässen. Da würde ihn die Statistik interessieren, sagt er. «Es waren super viele Rückpässe, auch viel zu Oli (Baumann, Anm.d.Red.). Bei einem Ball spielen wir Oli aus 70 Metern an.»

Rückpässe sind gefährlich. Sind sie zu unpräzise, öffnen sie dem Gegner die Tür für einen Treffer. Den kassieren die Deutschen nicht. Auch wenn Nagelsmann findet: «Ich glaube, wir hätten ein Gegentor verdient gehabt.» Seine Mannschaft könne sich glücklich schätzen. Den Dreier nehme man sehr gerne mit. Aber auch ihm ist klar, dass ein solcher Auftritt in der Finalissima am Montagabend nicht reicht. «Wir müssen besser spielen», ist deswegen seine Ansage an die Mannschaft.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
