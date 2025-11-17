An ein mögliches Horrorszenario denkt Murat Yakin gar nicht. Im abschliessenden WM-Qualifikationsspiel im Kosovo will der Nati-Coach eine angriffslustige Nati sehen.

1/6 Murat Yakin bei der Ankunft. Foto: Toto Marti

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wie geht man ein Spiel an, welches man theoretisch mit fünf Toren Differenz verlieren darf? «Meine Mannschaft kennt nur eine Richtung», sagt Nati-Cheftrainer Murat Yakin an der Pressekonferenz in Pristina. Bedeutet: Die Offensive ist die beste Defensive.

Der 51-Jährige will im letzten Match dieser WM-Qualifikationskampagne eine aktive Schweiz sehen, eine, die «die Konzentration hochhält und ihr Spiel durchzieht». Yakin versichert: «Wir denken nicht an irgendein Horrorszenario.»

Trotzdem warnt der Nati-Coach vor den Kosovaren. «Es heisst: Achtung, fertig, los. Sie haben nichts zu verlieren.» Am Samstag in Slowenien schoss Stürmer Fisnik Asllani den Kosovo bereits in der sechsten Minute in Führung.

Und Yakin sagt auch: «Es gibt morgen kein Bruderduell. Das Emotionale haben wir hinter uns.» Zumindest für 90 Minuten. Danach soll endlich über die dann feststehende WM-Teilnahme gejubelt werden.

Hier unten gibts die ganze PK zum Nachlesen.

vor 58 Minuten vor 58 Minuten Die PK ist zu Ende Das wars mit der Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Mitlesen. vor 59 Minuten vor 59 Minuten Yakin über den Kosovo, der nur gegen die Nati Gegentore bekommen hat «Wir sind happy, dass wir vier Tore gegen die Kosovaren erzielt haben. Dann haben sie aber viel geändert im System. Sie sind Zweiter und können unbeschwert aufspielen. Sie haben nichts zu verlieren. Ich habe ein Team, das Tore erzielen, dominant auftreten will.» 16:11 Uhr 16:11 Uhr Yakin über Xhaka und ein mögliches Shaqiri-Comeback in der Nati «Ich habe nicht damit gerechnet, dass Granit Xhaka zurück in die Premier League wechselt. Unglaublich, was er dort bei Aufsteiger Sunderland leistet. Granit ist ein Leader, ein Fighter – diese Eigenschaften sind auch für das Spiel morgen sehr wichtig. Und zu Xherdan Shaqiri: Seine Statistiken bei Basel sind unglaublich. Wir haben aber gute Spieler auf seiner Position: Ndoye, Vargas, Manzambi – und vergessen wir Sanches nicht. Wir verfügen über einen guten Mix. Ich bin nicht derjenige, der die Türe zugemacht hat.» 16:07 Uhr 16:07 Uhr Kobel lobt den Kosovo «Wir sind nicht überrascht, dass der Kosovo so weit vorne steht. In der Schweiz in Basel spielten wir eine sehr gute erste Halbzeit, vor allem waren wir äusserst effizient. Der Kosovo hat sich von der Niederlage aber gut erholt und verfügt über einen guten Teamspirit.» 16:05 Uhr 16:05 Uhr Wie gross war der Ärger über das Schweden-Gegentor, Gregor Kobel? «Grundsätzlich bekommt man nie gerne ein Tor. Wir hatten einen guten Streak. Wenn du hinten zu null spielst, hast du die grosse Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber das war nicht das Nummer-1-Thema. Ich bin sehr zufrieden, wir haben 4:1 gewonnen, gerade die zweite Halbzeit war stark. Es macht Spass, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Wie Murat schon gesagt hat: Es fand ein Prozess statt. Wir hatten gute Camps. Die US-Tour tat uns gut, wir führten viele Gespräche. Dadurch, dass die Quali-Spiele spät angesetzt waren, konnten wir uns besser vorbereiten. So kanns auf jeden Fall weitergehen.» 16:00 Uhr 16:00 Uhr Wieso ist die Nati plötzlich defensiv so stark, Murat Yakin? «Man kann die Nations League und die WM-Quali nicht miteinander vergleichen. Wir haben beispielsweise in Dänemark die Defensive vernachlässigt. Wir machten eine Analyse, das war notwendig. Im März hatten wir solide Auftritte, die US-Tour tat uns dann richtig gut. Dort konnten wir gut arbeiten, haben dort unser vertikales Spiel verbessert.» 15:59 Uhr 15:59 Uhr Kobel über Kosovo-Angreifer Fisnik Asllani «Natürlich gehört eine Spieleranalyse immer zur Vorbereitung dazu. Ich habe gesehen, dass er gut drauf ist. Als Torwart spielt die Form nicht die Hauptrolle, ich will Muster erkennen. Natürlich schaut man sich ein, zwei Leute an. Aber hauptsächlich ists eine Analyse vom ganzen Team.» 15:57 Uhr 15:57 Uhr Für Yakin gibts kein Bruderduell «Das Emotionale haben wir hinter uns. Das Bruderduell gibts morgen nicht. Es heisst: Achtung, fertig, los. Sie haben gegen Schweden und Slowenien früh geführt. Wir wollen unser Spiel durchziehen und versuchen, offensiv unsere Tore zu erzielen.» 15:56 Uhr 15:56 Uhr Wie will Yakin starten? «Wir haben noch ein Training vor uns. Das Spiel gegen Schweden war sehr intensiv, wir mussten in der zweiten Halbzeit an unser Limit gehen. Die Jungs sind fit, keiner ist angeschlagen. Ich kann aus dem Vollen schöpfen. Ich warte aber noch das Training ab. Es gibt nicht viele Argumente, um zu wechseln. Aber es gibt Überlegungen. Der Kosovo spielt ein anderes System. Wir müssen uns allerdings nicht gross anpassen, eher umgekehrt: Der Kosovo muss sich uns anpassen. Wir haben eine starke Bank, ich bin in einer glücklichen Situation.» 15:55 Uhr 15:55 Uhr Yakin über sein Verhältnis zu Granit Xhaka «Es hat sich nicht viel geändert seit dem Kosovo-Match vor zwei Jahren. Es wurde alles viel zu heiss gekocht. Wir haben das aufgearbeitet und sind zusammen diesen Weg gegangen. Er ist ein Leader. Klar, waren wir enttäuscht vom Resultat mit dem Gegentor in der letzten Minute. Aber das war nicht so brisant, wie ihr das gegen aussen verkauft habt. Wir haben das gemeinsam gut hinbekommen.» Weitere Einträge laden