Der Kosovo braucht ein Fussball-Wunder, um die Schweiz in der WM-Quali noch von Platz 1 zu verdrängen und sich direkt für die WM zu qualifizieren. Trainer Franco Foda glaubt aber nicht daran.

Kosovo-Trainer Franco Foda glaubt nicht an das Wunder von Pristina.

Darum gehts Kosovo überrascht in der Gruppe und sichert Playoff-Platz

Franco Foda verlängert Vertrag als Trainer bis Ende 2027

Kosovo holte aus vier Spielen zehn Punkte seit 0:4-Niederlage gegen Schweiz

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Kosovo ist das Überraschungsteam der Gruppe. Das Team von Franco Foda (59) hat sich schon vor dem letzten Spieltag den Platz in den Playoffs gesichert und damit die höher eingeschätzten Schweden und Slowenen in die Schranken gewiesen. Dass es am Dienstag in Pristina gegen die Nati aber noch zu einem wirklichen Final um Platz 1 und zur ganz grossen Sensation kommt, glaubt der Deutsche nicht: «Theoretisch ist vieles möglich. Und im Fussball hat es schon viele Wunder gegeben. Aber ein 6:0 aufzuholen, ist unmöglich.»

Dennoch geht es für den Kosovo am Dienstag um viel. «Wir wollen gewinnen und unser wahres Gesicht zeigen. Denn das haben wir im Hinspiel nicht getan», sagt der frühere FCZ-Coach. Das 0:4 aus dem Hinspiel in Basel, als die Partie schon zur Pause entschieden war, wiegt als Hypothek wohl zu schwer. Seither hat der Kosovo aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Und auch zuvor hatte die Nummer 84 der Weltrangliste fünf Spiele in Folge gewonnen.

Dass sie den Platz in den Playoffs auf sicher hätten, sei in erster Linie ein Verdienst der Mannschaft. «Taktisch haben wir ein paar Details angepasst», so Foda, der seinen Vertrag bis Ende 2027 verlängert hat. «Ich und mein Staff fühlen uns hier sehr wohl.» Ob er dank der Erfolge gelegentlich auch einmal zum Essen eingeladen werde? Foda muss schmunzeln: «Ich zahle mein Essen immer selber, schliesslich will ich nicht mit der Polizei in Konflikt geraten.» Die Leute seien aber sehr freundlich, und die Unterstützung der kosovarischen Fans auch in den letzten beiden Spielen in Schweden und Slowenien sehr gross gewesen. «Am Dienstag wird das Stadion brennen.»

In Champagner-Laune ist Foda trotz sicherer Playoff-Teilnahme aber nicht. Der Fussball lebe in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. «Wenn wir in den Playoffs einen Weg an die WM finden, dann haben wir wirklich eine grosse Geschichte geschrieben und dann gibt es auch etwas zu feiern.» Spätestens dann würden sie dem Deutschen, der in Zürich vor allem durch Misserfolg und seine spröde und humorlose Art in Erinnerung geblieben ist, wohl in Pristina ein Denkmal bauen.