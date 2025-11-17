DE
FR
Abonnieren

«Das ist unmöglich»
Kosovo-Coach Foda schliesst Wunder gegen die Schweiz aus

Der Kosovo braucht ein Fussball-Wunder, um die Schweiz in der WM-Quali noch von Platz 1 zu verdrängen und sich direkt für die WM zu qualifizieren. Trainer Franco Foda glaubt aber nicht daran.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Kosovo-Trainer Franco Foda glaubt nicht an das Wunder von Pristina.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Kosovo überrascht in der Gruppe und sichert Playoff-Platz
  • Franco Foda verlängert Vertrag als Trainer bis Ende 2027
  • Kosovo holte aus vier Spielen zehn Punkte seit 0:4-Niederlage gegen Schweiz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Kosovo ist das Überraschungsteam der Gruppe. Das Team von Franco Foda (59) hat sich schon vor dem letzten Spieltag den Platz in den Playoffs gesichert und damit die höher eingeschätzten Schweden und Slowenen in die Schranken gewiesen. Dass es am Dienstag in Pristina gegen die Nati aber noch zu einem wirklichen Final um Platz 1 und zur ganz grossen Sensation kommt, glaubt der Deutsche nicht: «Theoretisch ist vieles möglich. Und im Fussball hat es schon viele Wunder gegeben. Aber ein 6:0 aufzuholen, ist unmöglich.»

Dennoch geht es für den Kosovo am Dienstag um viel. «Wir wollen gewinnen und unser wahres Gesicht zeigen. Denn das haben wir im Hinspiel nicht getan», sagt der frühere FCZ-Coach. Das 0:4 aus dem Hinspiel in Basel, als die Partie schon zur Pause entschieden war, wiegt als Hypothek wohl zu schwer. Seither hat der Kosovo aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Und auch zuvor hatte die Nummer 84 der Weltrangliste fünf Spiele in Folge gewonnen.

Dass sie den Platz in den Playoffs auf sicher hätten, sei in erster Linie ein Verdienst der Mannschaft. «Taktisch haben wir ein paar Details angepasst», so Foda, der seinen Vertrag bis Ende 2027 verlängert hat. «Ich und mein Staff fühlen uns hier sehr wohl.» Ob er dank der Erfolge gelegentlich auch einmal zum Essen eingeladen werde? Foda muss schmunzeln: «Ich zahle mein Essen immer selber, schliesslich will ich nicht mit der Polizei in Konflikt geraten.» Die Leute seien aber sehr freundlich, und die Unterstützung der kosovarischen Fans auch in den letzten beiden Spielen in Schweden und Slowenien sehr gross gewesen. «Am Dienstag wird das Stadion brennen.»

In Champagner-Laune ist Foda trotz sicherer Playoff-Teilnahme aber nicht. Der Fussball lebe in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. «Wenn wir in den Playoffs einen Weg an die WM finden, dann haben wir wirklich eine grosse Geschichte geschrieben und dann gibt es auch etwas zu feiern.» Spätestens dann würden sie dem Deutschen, der in Zürich vor allem durch Misserfolg und seine spröde und humorlose Art in Erinnerung geblieben ist, wohl in Pristina ein Denkmal bauen.

Mehr zum Thema
Kosovo könnte noch heftiger mit der Nati um Talente ringen
Mit Video
Im Bruderduell wirds ernst
Kosovo könnte noch heftiger mit der Nati um Talente ringen
Kosovo-Medien feiern Playoff-Quali – und träumen von der WM
Mit Video
Vor Final gegen die Schweiz
Kosovo-Medien feiern Playoff-Quali – und träumen von der WM
Nati-Captain Xhaka will nicht Geschichte schreiben
Mit Video
Verkehrte Welt in Genf
Nati-Captain Xhaka will nicht Geschichte schreiben
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Schweiz
        Schweiz