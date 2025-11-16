DE
So wild feiern die Kosovaren den Sieg gegen Slowenien
Vor Endspiel gegen die Schweiz:So wild feiern die Kosovaren den Sieg gegen Slowenien

Vor Final gegen die Schweiz
Kosovo-Medien feiern Playoff-Quali – und träumen von der WM

Mit einem 2:0-Sieg über Slowenien hat der Kosovo seinen Platz in den Playoffs der WM-Quali gebucht. Das sorgt in den Medien für grosse Freude.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
1/5
Fisnik Asllani lässt den Kosovo mit seinem Tor gegen Slowenien jubeln – der junge Staat träumt von der erstmaligen WM-Teilnahme.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Kosovo überrascht in WM-Quali und sichert sich Playoff-Platz
  • Kosovarische Medien feiern historischen Erfolg und Trainer Franco Foda
  • An einen 6:0-Sieg gegen die Schweiz glaubt eigentlich niemand
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Wer hätte das gedacht? Nachdem der Kosovo zum Auftakt der WM-Quali in der Schweiz mit 0:4 untergegangen war, holte die junge Nation aus den nächsten vier Spielen zehn Punkte und kassierte gegen Schweden und Slowenien kein einziges Gegentor. Der Lohn: die Playoff-Quali und eine Mini-Chance, mit einem 6:0 gegen die Schweiz am Dienstag die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde zu fixieren.

Das kommende Spiel gegen die Schweiz ist in albanischen und kosovarischen Medien aber nur ein untergeordnetes Thema. Zwar werden beispielsweise Granit Xhaka oder Murat Yakin mit Blick auf das Spiel am Dienstag zitiert, wie sie vor überraschend starken Kosovaren warnen. Viel mehr als die Frage, ob ein 6:0 gegen die Schweiz möglich ist, dominiert allerdings die Freude, bereits den Playoff-Platz gesichert zu haben.

In den Online-Auftritten gängiger Zeitungen wie «Epoka e Re», «Koha Ditore» oder «Gazeta Express» findet man mehrere Artikel zu den zahlreichen Gratulanten. Seien es Klubs von kosovarischen Spielern wie Hoffenheim (mit Hajdari, Avdullahu und Asllani) oder Mallorca (Muriqi), oder der britische Botschafter im Kosovo – dass sie dem jungen Fussballland zum Einzug in die WM-Playoffs gratuliert haben, ist vielerorts zu lesen.

Würdigung von Fodas Arbeit

Auch der kosovarische Verbandspräsident Agim Ademi jubelt in einem Facebook-Post emotional mit. «Wir sind aus dem Schlaf erwacht, aber nicht aus dem Traum», schreibt er und betont die historische Leistung, nur neun Jahre nach der Aufnahme durch die Fifa und Uefa so nah an einer WM-Endrunde zu sein. Zum Spiel am Dienstag schreibt Ademi: «Die Schweiz hat sich die WM-Qualifikation praktisch gesichert. Doch wir wollen mit einem Sieg zeigen, welchen Weg wir gegangen und dass wir die moralischen Sieger dieser Gruppe sind.»

Als wichtiger Baustein für diesen Erfolg wird die Anstellung von Franco Foda gesehen. Der Deutsche – dessen Ruf hierzulande mit seinem missglückten FCZ-Intermezzo gelitten hat, wird für seine Arbeit seit seiner Ankunft im Februar 2024 stark gelobt. «Er hat Disziplin, Ruhe und Selbstvertrauen gebracht», titelt beispielsweise «Epoka e Re» in einer Analyse.

Mit diesen Tugenden soll am Dienstag auch die Schweiz geärgert werden. Von einem 6:0 träumen dabei aber nur die Allerwenigsten – der Traum der ersten WM-Teilnahme scheint für sie dennoch zum Greifen nah.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
7:1
6
11
13
2
Ungarn
Ungarn
2:1
6
3
11
3
Irland
Irland
1:2
6
0
7
4
Armenien
Armenien
1:7
6
-14
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
