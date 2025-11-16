Die Schweiz ist nach dem Sieg gegen Schweden zu 99 % qualifiziert für die WM in Nordamerika. Nati-Trainer Murat Yakin will gar keine Diskussionen aufkommen lassen über ein mögliches Fussballwunder der Kosovaren.

1/6 Nach dem 4:1-Sieg über Schweden ist der Nati die WM-Quali nur noch theoretisch zu nehmen. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Zahlreiche Gratulationen erhält Murat Yakin nach dem 4:1-Sieg gegen die Schweden von den Schweizer Journalisten. Glückwunsch zur WM-Quali, Glückwunsch zur automatischen Vertragsverlängerung um zwei Jahre als Nati-Trainer oder Glückwunsch zum Sieg. Doch Yakin akzeptiert nur Letzteres. «Es ist noch nicht 100 Prozent fix. Schade, wir hätten gerne hier mit den fantastischen Fans gefeiert», sagt der 51-Jährige.

Theoretisch könnte der Kosovo die Schweiz für das direkte Ticket nach Nordamerika noch überholen, die Nati müsste dafür aber mit mehr als fünf Toren Unterschied verlieren. «Wir denken gar nicht ans Verlieren, diese Mannschaft will nur gewinnen und so spielen wir auch», sagt Yakin dazu.

«Dafür sind wir zu gut, zu clever und zu erfahren»

Da die Nati zudem erst ein Tor in der gesamten Quali zugelassen hat, sind die Tickets für die WM im kommenden Sommer schon so gut wie gedruckt für die Schweiz. «Wir werden keine sechs Tore bekommen», sagt auch der Nati-Trainer über die Ausgangslage. «Im Fussball ist zwar alles möglich, man hat schon viel gesehen. Ich persönlich habe so etwas aber noch nicht erlebt und will es auch nicht erleben.»

1/18 Die WM-Quali ist der Schweiz praktisch nicht mehr zu nehmen. Foto: TOTO MARTI

Dennoch erwartet Yakin eine intensive Partie in Pristina, wo bereits die historische Qualifikation und das sichere Erreichen der Playoffs als Gruppenzweiter gefeiert wird nach dem 2:0-Sieg gegen Slowenien. «Man wird kämpfen, uns provozieren und versuchen zu ärgern. Doch wir werden das nicht zulassen, dafür sind wir zu gut, zu clever und zu erfahren», stellt der Nati-Coach fest.

Zu viele unnötige Fehler machten die Schweden stark

Obwohl die Schweiz in der WM-Quali weiter marschiert und sich nach dem deutlichen Sieg in Genf über eine perfekte Heimbilanz freuen darf, war das Spiel trotz des klaren Schlussstands zeitweise auch auf der Kippe nach dem Ausgleich der Gäste. «Wir können uns bei Gregor Kobel bedanken, der sehr gut gehalten hat – ein 1:2 aufzuholen wäre schwierig geworden», so Yakin. Mit zu vielen unnötigen Fehlern habe man den Gegner zwischenzeitlich aufgebaut und selber Mühe bekundet, da die Schweden das Zentrum um den Nati-Captain und Regisseur komplett zugemacht haben.

«Wir haben in der Pause diese Szenen und Räume gezeigt und die Konzentration angesprochen, dann haben wir es in der zweiten Hälfte wieder deutlich besser gemacht», erklärt Yakin. So gut, dass die fixe WM-Quali nur noch eine Frage der Zeit ist und sich sein Vertrag am Dienstag nach Abpfiff bis zur EM 2028 verlängern wird – inklusive Gratulationen.

1:19 Blick-Fussballchef schätzt ein: Warum die Nati in Pristina nichts mehr anbrennen lässt