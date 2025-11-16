Österreichs Zittern vor Quali-Showdown – und ein Flugchaos

Am kommenden Dienstag braucht Österreich nur einen Punkt, um sich erstmals seit 1998 für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Die Vorzeichen vor dem Showdown gegen Bosnien-Herzegowina könnten dennoch besser sein.

Darum gehts Österreich vor entscheidendem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina

Flugchaos und Verletzungssorgen um Captain David Alaba beeinträchtigen Vorbereitung

Österreichische Mannschaft kam erst um 4:30 Uhr morgens in Wien an

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Endet am Dienstag eine 28-jährige Durststrecke? Im Gegensatz zur Schweizer Nati, die von den Fans im stimmungsvollen Stade de Genève bereits wie WM-Fahrer gefeiert wurde, steht den Österreichern im finalen Spiel der Quali aber ein richtig heisser Tanz bevor. Eine Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina – und der Gang in die Playoffs ist Tatsache.

Dabei sah es am Samstagabend lange so aus, als buche Österreich sein Ticket für Kanada, USA und Mexiko noch vor der Schweiz. Mit 2:0 legte das Team im Spiel gegen Zypern vor – und im später beginnenden Spiel geht Bosnien gegen Rumänien nach einem 0:1-Pausenrückstand erst in der 79. Minute in Führung.

Ein bitterer Dämpfer für die Österreicher. «Natürlich ist unser Sieg jetzt ein wenig in den Hintergrund geraten», äussert sich Kreativspieler Romano Schmid (25) Stunden danach gegenüber dem ORF leicht enttäuscht zu Bosniens später Wende, stellt aber auch sogleich klar: «Das sollten wir vergessen. Wir sind immer noch Erster.»

Flugchaos auf Heimreise – und Zittern um den Captain

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die österreichische Auswahl bereits am Flughafen, sah der Plan doch vor, nach dem Zypern-Spiel schnell zurück nach Wien zu fliegen und sich ideal auf den Showdown vorzubereiten. Daraus wird aber nur bedingt was. Gemäss «OE24» führen Probleme bei der Verladung der Gepäckstücke und der Gewichtsberechnung des Flugzeugs zu massiven Verspätungen. Ein Teil des Gepäcks bleibt schliesslich zurück und die Maschine kommt erst um ca. halb fünf Uhr morgens in Österreich an.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Spieler schon im Flugzeug erholen konnten, denn viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht, bis es am Dienstag ernst gilt. Neben dem Flug-Ärger haben die Österreicher noch ein zweites Problem: Captain David Alaba (33). Der Star von Real Madrid wird wieder einmal von Verletzungen geplagt, spielte gegen Zypern nicht. Auch ein Einsatz im Showdown gilt als unwahrscheinlich, dennoch ist Alaba als Leader Teil des Aufgebots.

«Ich habe ihn gebeten, vor dem Spiel die allerletzten Worte an die Mannschaft zu richten. Ich glaube, es waren die richtigen», betonte Teamchef Ralf Rangnick (67) seine Wichtigkeit. Gross Hoffnung, ihn gegen Bosnien einsetzen zu können, hat er aber nicht: «Es wäre schön, wenn David spielen könnte, aber es ist im Moment nicht sehr realistisch. Er hat noch kein Training mit der Mannschaft absolviert.»

Flugchaos auf Heimreise und das Zittern um den grossen Anführer – Österreichs Vorbereitung auf den Showdown gegen Bosnien könnte wahrlich besser laufen.