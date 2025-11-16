DE
FR
«Sieg ein wenig in Hintergrund geraten»
Österreichs Zittern vor Quali-Showdown – und ein Flugchaos

Am kommenden Dienstag braucht Österreich nur einen Punkt, um sich erstmals seit 1998 für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Die Vorzeichen vor dem Showdown gegen Bosnien-Herzegowina könnten dennoch besser sein.
  • Österreich vor entscheidendem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina
  • Flugchaos und Verletzungssorgen um Captain David Alaba beeinträchtigen Vorbereitung
  • Österreichische Mannschaft kam erst um 4:30 Uhr morgens in Wien an
Endet am Dienstag eine 28-jährige Durststrecke? Im Gegensatz zur Schweizer Nati, die von den Fans im stimmungsvollen Stade de Genève bereits wie WM-Fahrer gefeiert wurde, steht den Österreichern im finalen Spiel der Quali aber ein richtig heisser Tanz bevor. Eine Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina – und der Gang in die Playoffs ist Tatsache.

Dabei sah es am Samstagabend lange so aus, als buche Österreich sein Ticket für Kanada, USA und Mexiko noch vor der Schweiz. Mit 2:0 legte das Team im Spiel gegen Zypern vor – und im später beginnenden Spiel geht Bosnien gegen Rumänien nach einem 0:1-Pausenrückstand erst in der 79. Minute in Führung.

Ein bitterer Dämpfer für die Österreicher. «Natürlich ist unser Sieg jetzt ein wenig in den Hintergrund geraten», äussert sich Kreativspieler Romano Schmid (25) Stunden danach gegenüber dem ORF leicht enttäuscht zu Bosniens später Wende, stellt aber auch sogleich klar: «Das sollten wir vergessen. Wir sind immer noch Erster.»

Flugchaos auf Heimreise – und Zittern um den Captain

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die österreichische Auswahl bereits am Flughafen, sah der Plan doch vor, nach dem Zypern-Spiel schnell zurück nach Wien zu fliegen und sich ideal auf den Showdown vorzubereiten. Daraus wird aber nur bedingt was. Gemäss «OE24» führen Probleme bei der Verladung der Gepäckstücke und der Gewichtsberechnung des Flugzeugs zu massiven Verspätungen. Ein Teil des Gepäcks bleibt schliesslich zurück und die Maschine kommt erst um ca. halb fünf Uhr morgens in Österreich an.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Spieler schon im Flugzeug erholen konnten, denn viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht, bis es am Dienstag ernst gilt. Neben dem Flug-Ärger haben die Österreicher noch ein zweites Problem: Captain David Alaba (33). Der Star von Real Madrid wird wieder einmal von Verletzungen geplagt, spielte gegen Zypern nicht. Auch ein Einsatz im Showdown gilt als unwahrscheinlich, dennoch ist Alaba als Leader Teil des Aufgebots.

«Ich habe ihn gebeten, vor dem Spiel die allerletzten Worte an die Mannschaft zu richten. Ich glaube, es waren die richtigen», betonte Teamchef Ralf Rangnick (67) seine Wichtigkeit. Gross Hoffnung, ihn gegen Bosnien einsetzen zu können, hat er aber nicht: «Es wäre schön, wenn David spielen könnte, aber es ist im Moment nicht sehr realistisch. Er hat noch kein Training mit der Mannschaft absolviert.»

Flugchaos auf Heimreise und das Zittern um den grossen Anführer – Österreichs Vorbereitung auf den Showdown gegen Bosnien könnte wahrlich besser laufen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0:0
6
5
11
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
0:0
6
-8
4
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
