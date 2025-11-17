DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab!
Nati muss im Kosovo WM-Ticket fixen – bist du nervös?

Die Nati wird am Dienstag in Pristina gegen den Kosovo um die direkte WM-Teilnahme spielen. Das Ding ist durch. Oder? Gib uns deine Meinung ab.
Publiziert: 11:05 Uhr
|
Aktualisiert: 11:07 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Nati-Coach Murat Yakin will am Dienstag das WM-Ticket lösen.
Foto: TOTO MARTI

Eigentlich hat die Nati das WM-Ticket im Sack. Eigentlich. Denn rein rechnerisch können die Schweizer den ersten Platz in der WM-Quali am Dienstag in Pristina noch verspielen – dafür müsste das Team von Trainer Murat Yakin gegen den Kosovo 0:6 verlieren. Sechs Gegentore? Kaum vorstellbar, der Dienstagabend wird die Nerven des Nati-Fans kaum in Mitleidenschaft ziehen. Oder doch? Bist du nervös? Gib jetzt deine Meinung ab.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Schweiz
        Schweiz