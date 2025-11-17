DE
Immer mehr Uefa-Vertreter
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die Schweizer Nati hat ihr WM-Ticket so gut wie sicher in der Tasche, muss gegen den Kosovo am Dienstag aber noch den allerletzten Schritt gehen. 32 andere Länder sind bereits fix dabei.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026.
Foto: imago/Matthias Koch

Darum gehts

  • Schweizer Nati auf Kurs für die WM-Qualifikation
  • 32 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • Europa erhält 16 Startplätze, die meisten aller Kontinente
Alexander Hornstein

Schweizer Nati vor allerletztem Schritt

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zu Hause gegen Schweden fehlt der Schweizer Nati nur noch ein Mini-Schritt, um sich endgültig für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA zu qualifizieren. Dank des klar besseren Torverhältnis reicht der Mannschaft von Murat Yakin am Dienstag eine 0:5-Niederlage, um am Turnier zu stehen.

32 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber)
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Mittlerweile stehen England, Frankreich, Kroatien, Portugal und Norwegen als Teilnehmer fest.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik läuft hingegen noch auf Hochtouren. Bislang sind einzig die als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA fix dabei. Mindestens drei weitere Nationen kommen noch hinzu.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
