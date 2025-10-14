DE
Noch keine Europäer fix dabei
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

Im November steht die letzte Natipause wegen WM-Qualispielen an, die Schweiz trifft dabei auf Schweden und den Kosovo. Während sich aus Europa noch kein Land das Ticket sichern konnte, stehen 22 andere Nationen bereits fix am Turnier.
Darum gehts

  • Schweizer Nati bleibt auf Kurs für die WM-Qualifikation
  • 22 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • Europa erhält 16 Startplätze, die meisten aller Kontinente
Schweizer Nati steuert zielsicher auf WM zu

Auf den perfekten Start in die diesjährige WM-Quali im September mit zwei Siegen aus zwei Spielen liess die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin einen weiteren Vollerfolg in Schweden folgen (2:0). Gegen Slowenien reichte es hingegen nur zu einem 0:0 und weil der Kosovo Schweden schlug, ist die vorzeitige Qualifikation noch nicht geschafft.

Dennoch verbleibt die Nati auch nach der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison auf dem 1. Rang und hat weiter alles in den eigenen Füssen. Im November warten die beiden letzten Gruppenspiele gegen Schweden (15.11.) und den aktuellen Gruppenzweiten Kosovo (18.11.). Mit drei Punkten Vorsprung befindet sich die Nati in einer guten Ausgangslage und steht der WM-Qualifikation sehr nahe.

22 Nationen bereits qualifiziert, Uefa noch ohne Vertreter

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16/
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber)
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der internationalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den darauffolgenden Playoffs. Noch hat sich kein Uefa-Mitglied sein Ticket sichern können.

In Afrika sichern sich nach und nach immer mehr Nationen ihren Startplatz. Von mindestens neun Nationen stehen mittlerweile Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien mit dem ehemaligen Nati-Coach Vladimir Petkovic, Ghana und Fussballzwerg Kap Verde fest. Während für die Länder aus Asien und Australien noch zwei oder drei Tickets zur Verfügung stehen, ist die eigentliche Qualifikation in Südamerika bereits entschieden. Bolivien sicherte sich den Startplatz in den Interkontinental-Playoffs und könnte sich als siebte Nation qualifizieren.

Aus Nord- und Mittelamerika und aus der Karibik sind einzig die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und USA fix am Turnier dabei. Mindestens so viele kommen noch hinzu. Mit Neuseeland steht bereits ein Teilnehmer aus Ozeanien fest, maximal ein weiterer könnte folgen.

Noch ist also vieles unbekannt. Im besten Fall kann man heute Abend der Liste oben mit der Schweiz ein weiteres Land hinzufügen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
