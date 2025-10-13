DE
Zweitkleinster Teilnehmer der Geschichte
Kap Verde qualifiziert sich erstmals für eine WM

Kap Verde qualifiziert sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft. Der Inselstaat vor der Westküste von Afrika macht die Teilnahme mit einem 3:0 gegen Eswatini, das frühere Swasiland, perfekt.
Publiziert: 20:27 Uhr
|
Aktualisiert: 20:28 Uhr
Anhören
Kap Verde fährt an die Fussball-WM. (Archivbild)
Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Keystone-SDA

Nach Usbekistan und Jordanien ist Kap Verde der dritte WM-Debütant beim Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko sowie Kanada stattfindet und erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wird.

Dailon Livramento (48.), Willy Semedo (54.) und Stopira (91.) schossen am letzten Spieltag die Tore für Kap Verde, das mit einem 1:0 über Gruppenfavorit Kamerun im September den Grundstein für die erfolgreiche Qualifikation gelegt hatte. Das Team von Nationalcoach Bubista stellt weitgehend unbekannte Profis.

Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde (ca. 530'000 Einwohner) zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden – nach Island (damals ca. 350'000 Einwohner), das 2018 in Russland debütiert hatte.

Für Kamerun besteht noch die Möglichkeit, sich über die Playoffs zu qualifizieren.

