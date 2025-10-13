Bim 0:0 in Slowenien lässt die Schweiz erstmals in dieser Quali-Kampagne Punkte liegen. Spieler und Trainer sprechen nach der Partie von einem schwierigen Spiel – die wichtigsten Stimmen.

Breel Embolo (gegenüber SRF)

«Wir wussten, dass es schwierig wird, gerade mit diesem Platz. Das 0:0 ist gerecht. Wir wollten unbedingt gewinnen, haben es aber nicht geschafft. Der Gegner hat nicht so offen gespielt, manchmal mehr den Mann als den Ball gesucht. Wir spielen wieder zu null, das ist positiv. Natürlich sind wir nicht zu 100 Prozent glücklich.»

Manuel Akanji (gegenüber SRF)

«Schlussendlich müssen wir den Punkt mitnehmen. Klar hätten wir lieber gewonnen, aber es ist wie es ist. In der ersten Chance hatten wir die eine oder andere Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so gut durchgekommen. Defensiv waren wir aber wieder sehr solide.»

«Wir müssen das gut analysieren. Ein Sieg im nächsten Spiel gegen Schweden würde uns ziemlich sicher die Qualifikation für die WM bringen. Deshalb müssen wir den vollen Fokus auf diesem Spiel haben.»

Gregor Kobel (gegenüber SRF)

«Wenn du kein Tor erhältst, hast du wenigstens einen Punkt und hilfst der Mannschaft extrem. Heute haben wir es über weite Strecken gut gemacht. In einigen Situationen hatten wir vielleicht auch etwas Glück. Fünf Spiele ohne Gegentor ist eine super Leistung, auch von meinen Vorderleuten. Dazu braucht es jeden Einzelnen.»

«Es war heute sicher ein anderes Spiel. Bislang hat der Gegner immer probiert mitzuspielen. Heute haben sich sich von Anfang an zurückgezogen. So ist es immer schwierig, auch bei diesen Platzverhältnissen. Darauf waren sie auch eingestellt.»

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Wenn man das ganze Spiel anschaut: Es war schwierig, gegen eine so defensiv massierte Verteidigung zu spielen. Am Schluss können wir mit diesem Punkt gut leben. Zu null hinten, vier Punkte auswärts, das ist gut.»

«Wir hatten ein paar Vorteile zu unseren Gunsten. Schlussendlich haben wir unser Spiel durchziehen können. Mit den Einwechslungen haben wird doch noch Offensive reingebracht und den Sieg gesucht, aber das ist leider nicht gelungen.»

«Jetzt ist es ein Zweikampf mit dem Kosovo geworden. Wir haben es in den eigenen Händen, es mit dem Heimspiel gegen Schweden klarzumachen. Wir müssen Spiel für Spiel schauen und unsere Aufgaben lösen.»

Granit Xhaka (gegenüber SRF)

«Wir nehmen den Punkt sehr gerne mit. Es war kein einfaches Spiel. Slowenien hat es defensiv sehr, sehr gut gemacht. Wir haben zwar immer wieder Spieler gefunden, aber dann hat im letzten Drittel die Präzision gefehlt. Wir haben einmal mehr zu null gespielt, defensiv einmal mehr souverän. Jetzt wissen wir, was wir noch zu tun haben.»

«Wir haben in den ersten 60 Minuten nicht unbedingt ein Pressing spielen können. Wir sind immer zu spät gekommen, die Aufteilung war nicht gut auf dem Platz. Danach waren wir besser im Spiel, haben viel mehr Druck machen und Fehler provozieren können. Es gibt solche Tage, wo du nicht allzu viel machen kannst. Wichtig ist, nicht zu verlieren. Wir sind in einer super Ausgangslage und wollen den Sack im ersten Spiel zu Hause zumachen.»

