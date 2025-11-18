Die Schweizer Nati hat ihr WM-Ticket so gut wie sicher in der Tasche, muss gegen den Kosovo am Dienstag aber noch den allerletzten Schritt gehen. 34 andere Länder sind bereits fix dabei.

1/5 Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026. Foto: imago/Matthias Koch

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Schweizer Nati vor allerletztem Schritt

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zu Hause gegen Schweden fehlt der Schweizer Nati nur noch ein Mini-Schritt, um sich endgültig für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA zu qualifizieren. Dank des klar besseren Torverhältnis reicht der Mannschaft von Murat Yakin am Dienstag eine 0:5-Niederlage, um am Turnier zu stehen.

34 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber) Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Mittlerweile stehen England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland und die Niederlande als Teilnehmer fest.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik läuft hingegen noch auf Hochtouren. Bislang sind einzig die als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA fix dabei. Mindestens drei weitere Nationen kommen noch hinzu.