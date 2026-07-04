Kap Verde verlangt Titelverteidiger Argentinien alles ab. Am Ende reichts nicht ganz für die Sensation. Ein WM-Märchen haben die Afrikaner dennoch geschrieben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kap Verde scheitert im WM-Sechzehntelfinal nur knapp an Argentinien

Die Afrikaner begeistern mit einem Traumtor und ungewöhnlichem Jubel

Für die Marke Kap Verde bedeuten die WM-Auftritte viel Aufmerksamkeit

Ramona Bieri Redaktorin Sport

48 statt 32 Teams – viele fanden diese Idee alles andere als gut. So seien Nationen dabei, die nichts an einer WM verloren haben. Oder wie ZDF-Experte und Weltmeister von 2014 Christoph Kramer (35) während der Quali meinte: «Nur 16 Mannschaften aus Europa? Das ist eigentlich nichts. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde ist dabei, oder was?»

Genau dieses Kap Verde hat ein WM-Märchen geschrieben. Mit drei Unentschieden (unter anderem gegen Europameister Spanien) qualifizierten sich die Afrikaner als kleinstes Land der Geschichte für die K.o.-Runde. Knapp 600'000 Einwohner hat die Inselgruppe.

Im Sechzehntelfinal schreiben die Kapverdier an ihrem Märchen weiter. Der WM-Debütant zwingt Titelverteidiger Argentinien in die Verlängerung, schrammt an der grossen Sensation vorbei. Für die Szene des Spiels sorgt nicht Superstar Lionel Messi mit seinem siebten Turniertor, sondern Sidny Lopes Cabral. Von links aussen schlenzt er den Ball herrlich in die obere rechte Ecke. Welch ein Traumtor! Aussergewöhnlich ist auch sein Jubel. Er geht zur Tribüne, um seine Freundin zu umarmen.

Acht Minuten später platzt der Achtelfinal-Traum. Argentinien geht erneut in Führung und bringt diese über die Zeit. Nach dem Schlusspfiff fliessen bei den Afrikanern Tränen. Cabral sitzt am Boden, vergräbt sein Gesicht in den Händen. Die Enttäuschung ist riesig.

«Haben Geschichte geschrieben»

«Wir haben Geschichte geschrieben», sagt Kap Verdes Trainer Bubista (56) wenig später. «Wir sind traurig, weil wir so unfassbar nahe gekommen sind.» Dennoch ist er stolz. Der Marktwert des Teams beträgt rund 46 Millionen Franken – und trotzdem bringt es Argentiniens Stars (Marktwert rund 735 Millionen Franken) ins Wanken.

Kein Wunder schreibt die argentinische Zeitung «Clarin» von einem «Spiel voller Qual» und bei «Olé» ist das Weiterkommen «unglaublich und nervenaufreibend». Der britische «Independent» würdigt Kap Verdes Leistung: «Die denkbar beste Rechtfertigung für eine WM mit 48 Teams.»

Grosse Chance für Kap Verde

Von der Nationalmannschaft profitiert auch der Inselstaat selber. Wie die ARD berichtet, verzeichnen Kneipen, Clubs und Restaurants in Kap Verde Rekordumsätze, weil so viele Menschen gemeinsam die Spiele schauten. Hinzu kommt, dass Kap Verde nun in aller Munde ist. Marcos Rodrigues, Chef der Handelskammer der Region Sotavento, spricht von einem unglaublichen Werbewert, den die Beiträge in den internationalen Medien und auf Social Media hätten. «Es ist eine grosse Chance für die Marke Kap Verde», so Rodrigues.

Wird diese Chance genutzt, findet das WM-Märchen abseits vom Rasen ein Happy End.