DE
FR
Abonnieren
Kap Verde steht nach Ausgleich Kopf
0:29
In der Verlängerung:Kap Verde steht nach Ausgleich Kopf

«Wir haben Geschichte geschrieben»
Kap Verde feiert WM-Märchen – trotz Tränen-Aus

Kap Verde verlangt Titelverteidiger Argentinien alles ab. Am Ende reichts nicht ganz für die Sensation. Ein WM-Märchen haben die Afrikaner dennoch geschrieben.
Publiziert: 12:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Kommentieren
1/7
Titelverteidiger Argentinien und Lionel Messi (l.) werden von Kap Verde und Kevin Pina beinahe aus dem Turnier geschubst.
Foto: IMAGO/PxImages

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kap Verde scheitert im WM-Sechzehntelfinal nur knapp an Argentinien
  • Die Afrikaner begeistern mit einem Traumtor und ungewöhnlichem Jubel
  • Für die Marke Kap Verde bedeuten die WM-Auftritte viel Aufmerksamkeit
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

48 statt 32 Teams – viele fanden diese Idee alles andere als gut. So seien Nationen dabei, die nichts an einer WM verloren haben. Oder wie ZDF-Experte und Weltmeister von 2014 Christoph Kramer (35) während der Quali meinte: «Nur 16 Mannschaften aus Europa? Das ist eigentlich nichts. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde ist dabei, oder was?»

Genau dieses Kap Verde hat ein WM-Märchen geschrieben. Mit drei Unentschieden (unter anderem gegen Europameister Spanien) qualifizierten sich die Afrikaner als kleinstes Land der Geschichte für die K.o.-Runde. Knapp 600'000 Einwohner hat die Inselgruppe.

Im Sechzehntelfinal schreiben die Kapverdier an ihrem Märchen weiter. Der WM-Debütant zwingt Titelverteidiger Argentinien in die Verlängerung, schrammt an der grossen Sensation vorbei. Für die Szene des Spiels sorgt nicht Superstar Lionel Messi mit seinem siebten Turniertor, sondern Sidny Lopes Cabral. Von links aussen schlenzt er den Ball herrlich in die obere rechte Ecke. Welch ein Traumtor! Aussergewöhnlich ist auch sein Jubel. Er geht zur Tribüne, um seine Freundin zu umarmen.

Mehr zur WM
Kap-Verde-Held verirrt sich beim Jubeln
0:31
«Wo will er hin?»
Kap-Verde-Held verirrt sich beim Jubeln

Acht Minuten später platzt der Achtelfinal-Traum. Argentinien geht erneut in Führung und bringt diese über die Zeit. Nach dem Schlusspfiff fliessen bei den Afrikanern Tränen. Cabral sitzt am Boden, vergräbt sein Gesicht in den Händen. Die Enttäuschung ist riesig.

«Haben Geschichte geschrieben»

«Wir haben Geschichte geschrieben», sagt Kap Verdes Trainer Bubista (56) wenig später. «Wir sind traurig, weil wir so unfassbar nahe gekommen sind.» Dennoch ist er stolz. Der Marktwert des Teams beträgt rund 46 Millionen Franken – und trotzdem bringt es Argentiniens Stars (Marktwert rund 735 Millionen Franken) ins Wanken.

Mehr zur WM
Schlechte Nachricht für Ronaldo – Franzosen nicht zu stoppen
Blick-Powerranking
Schlechte Nachricht für Ronaldo – Franzosen nicht zu stoppen
Okafor macht sich nach Achtelfinal-Einzug aus dem Staub
Mit Video
Das steckt dahinter
Okafor macht sich nach Achtelfinal-Einzug aus dem Staub
Auf die Nati wartet ein harter Brocken
Mit Video
Mehr als Diaz und Rodriguez
Auf die Nati wartet ein harter Brocken
Ägyptischer Verteidiger knackt unrühmlichen WM-Rekord
Bei Sechzehntelfinal-Sieg
Ägyptischer Verteidiger knackt unrühmlichen WM-Rekord

Kein Wunder schreibt die argentinische Zeitung «Clarin» von einem «Spiel voller Qual» und bei «Olé» ist das Weiterkommen «unglaublich und nervenaufreibend». Der britische «Independent» würdigt Kap Verdes Leistung: «Die denkbar beste Rechtfertigung für eine WM mit 48 Teams.»

Grosse Chance für Kap Verde

Von der Nationalmannschaft profitiert auch der Inselstaat selber. Wie die ARD berichtet, verzeichnen Kneipen, Clubs und Restaurants in Kap Verde Rekordumsätze, weil so viele Menschen gemeinsam die Spiele schauten. Hinzu kommt, dass Kap Verde nun in aller Munde ist. Marcos Rodrigues, Chef der Handelskammer der Region Sotavento, spricht von einem unglaublichen Werbewert, den die Beiträge in den internationalen Medien und auf Social Media hätten. «Es ist eine grosse Chance für die Marke Kap Verde», so Rodrigues.

Wird diese Chance genutzt, findet das WM-Märchen abseits vom Rasen ein Happy End.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Kap Verde
Kap Verde
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Kap Verde
        Kap Verde