Während Europameister Spanien als Titel-Kandidat ins WM-Turnier geht, hat es ein afrikanischen Team in die Top 8 geschafft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien seit 2024 nur ein Spiel verloren, Top-Favorit der Buchmacher

Frankreich mit Mbappé und Dembélé hat stärkste Offensive weltweit

Lionel Messi (38) führt Argentinien nach starker Quali ins Turnier

Lucas Werder Reporter Fussball

1 . Spanien

Der Europameister hat seit dem Titelgewinn vor zwei Jahren nur ein Spiel verloren. Trotz durchwachsenen Testspielen auch bei den Wettanbietern auf Platz eins.

2 Frankreich

Wenig überzeugende WM-Vorbereitung. Mit Superstars wie Mbappé, Olise, Dembélé, Doué und Cherki verfügt die Equipe tricolore aber über die beste Offensive der Welt.

3 Argentinien

Den Titelverteidiger mit dem alternden Superstar Lionel Messi (38) muss man nach einer starken WM-Quali auf der Rechnung haben.

4 Portugal

Mit Bruno Fernandes haben die Portugiesen den besten Vorlagengeber der Premier League und mit Vitinha und Joao Neves ein PSG-Duo im Mittelfeld. Doch bremst Oldie Cristiano Ronaldo das Team am Ende aus?

5 England

Auch wenn das Aufgebot von Thomas Tuchel auf der Insel für viel Wirbel gesorgt hat, verfügen die Three Lions nach wie vor über unglaublich viel Talent. Schwache Testspiel-Ergebnisse in diesem Jahr.

6 Brasilien

Trotz Trainer Carlo Ancelotti gehört die Seleção nicht zu den absoluten Top-Favoriten. In der WM-Quali landete der Rekordweltmeister nur auf Platz fünf.

7 Holland

Viel Talent, mässige Testspiel-Ergebnisse und ein in der Heimat nicht unumstrittener Trainer. Der Oranje mit Coach Ronald Koeman ist vieles zuzutrauen – in beide Richtungen.

8 Marokko

Der nachträgliche Afrika-Meister marschierte in Katar bis in den Halbfinal. Seit zweieinhalb Jahren – dank des Forfait-Sieges gegen Senegal – ungeschlagen. WM-Premiere für viele Supertalente wie Ayyoub Bouaddi (18), Bilal El Khannouss (22) oder Chemsdine Talbi (21).

9 Deutschland

Mit seinen Kader-Entscheidungen sorgte Julian Nagelsmann für jede Menge Wirbel. Nun muss er liefern.

10 Belgien

Überzeugende Vorbereitung, auch wenn Rekordtorschütze Romelu Lukaku inzwischen nur noch Joker ist.

11 Schweiz

Das Team von Murat Yakin muss sich vor keinem Gegner verstecken. Die Testspiele gegen Jordanien und Australien darf man nicht überbewerten.

12 Japan

Mit Kaoru Mitoma (Brighton) fehlt der asiatischen Nummer eins einer der besten Spieler verletzt. Das Team hat trotzdem das Potenzial, eine der grossen WM-Überraschungen zu werden.

13 Kroatien

Eine von Luka Modric angeführte Truppe mit vielen Routiniers. Nach dem Aus in der EM-Gruppenphase vor zwei Jahren vielleicht die letzte Chance auf einen Titel.

14 Österreich

Ein eingespieltes Team, das mit dem verletzten Christoph Baumgartner (Leipzig) aber auf einen wichtigen Spieler verzichten muss.

15 Ecuador

Fünf Gegentore in 18 Quali-Spielen und Platz zwei in der Tabelle sind eine Ansage. Allerdings hat das Team um Chelsea-Star Moises Caicedo selbst auch nur 14 geschossen.

16 Norwegen

Erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Die Offensive um Superstar Erling Haaland ist das Prunkstück der Skandinavier.

17 Senegal

Der Afrika-Meister der Herzen hat ein richtig starkes Kader zusammen. Marktwert: fast eine halbe Milliarde Franken. Die Gruppe mit Frankreich, Norwegen und Irak ist aber tricky.

18 Elfenbeinküste

Die Elefanten haben gute Chancen auf die K.o.-Phase. In den letzten beiden Vorbereitungsspielen Anfang Juni schlug man Schottland (1:0) und Frankreich (2:1).

19 Türkei

Werden als Geheimfavorit gehandelt. Mit Arda Güler (21) und Kenan Yildiz (21) zwei der grössten Talente des europäischen Fussballs im Kader.

20 Uruguay

Eine Wundertüte mit Star-Spieler Federico Valverde und Trainer-Guru Marcelo Bielsa.

21 Kolumbien



In der Quali trotz Platz drei wenig überzeugend. Man verlor zum Beispiel gegen Bolivien und spielte gegen Peru zweimal unentschieden. Mit Bayern-Star Luis Diaz, Sporting-Knipser Luis Suarez (nicht der Beisser) und Captain James Rodriguez eine vielversprechende Offensive.

22 USA

Zwar sind zahlreiche Spieler wie Star Christian Pulisic in Europa zu Hause, es fehlt dem Team von Mauricio Pochettino aber etwas an der Breite. Dazu der Druck des Heimturniers.

23 Mexiko

In einer ausgeglichenen Gruppe A hat der Co-Gastgeber gute Chancen auf die K.o.-Runde. Im Sturm ruhen die Hoffnungen auf Routinier Raul Jimenez (35).

24 Kanada

Der auf dem Papier wohl schwächste Gastgeber. Weil Captain Alphonso Davies noch immer angeschlagen ist, ruhen alle Hoffnungen auf Juve-Angreifer Jonathan David.

25 Schweden

In der Schweizer Quali-Gruppe landeten die Tre Kronor sieglos am Tabellenende. Nach dem Trainerwechsel und Playoff-Siegen gegen die Ukraine und Polen zeigt die Formkurve aber nach oben.

26 Südkorea

Ein unbequemer Gegner, bei dem noch immer Ex-Tottenham-Star Son Heung-min die Binde trägt.

27 Bosnien und Herzegowina

Der Italien-Bezwinger darf sich berechtigte Hoffnungen machen, erstmals in seiner Geschichte die Gruppenphase zu überstehen.

28 Algerien

In ihrer Gruppe mit Argentinien, Österreich und Jordanien wittert das Team von Vladimir Petkovic seine Chance. Leverkusens Ibrahim Maza könnte zur grossen Figur werden.

29 Schottland

Zum ersten Mal seit 1998 wieder an einer WM dabei. Hinter Brasilien und Marokko liegt wohl nur Platz drei drin.

30 Paraguay

Wohl der schwächste südamerikanische Vertreter. Strassburgs Julio Enciso (22) ist das grösste Juwel im Team.

31 Tschechien

In den Playoffs haben sich Topskorer Patrik Schick und seine Kollegen gegen Irland und Dänemark zweimal im Penaltyschiessen weitergeduselt. In der offenen Gruppe A ist alles möglich.

32 Ägypten

Das Team der beiden Stars Mohammed Salah und Omar Marmoush hat eine dankbare Auslosung erwischt. Allerdings haben die Ägypter noch nie die Gruppenphase überstanden.

33 Ghana

Ein Chaos-Team! Zahlreiche offensive Top-Spieler wie ManCity-Star Antoine Semenyo. Zuletzt verpasste man trotz 24 Teilnehmern sensationell den Afrika-Cup. Und im März trennte man sich nach einer Testspiel-Pleite gegen Deutschland (1:2) von Trainer Otto Addo.

34 Iran

Hinter Gruppenfavorit Belgien könnten die Iraner Ägypten Platz zwei abluchsen. Die WM-Vorbereitung lief aus bekannten Gründen alles andere als optimal.

35 DR Kongo

Turbulente letzte Wochen für den WM-Debütanten aufgrund eines Ebola-Ausbruchs im eigenen Land. Der grosse Hoffnungsträger ist Sunderlands Noah Sadiki (21). Mit Timothy Fayulu und Charles Pickel stehen auch zwei Schweizer im Kader.

36 Australien

Gegen die Schweiz haben die Socceroos gezeigt, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können. Haben aber keinen grossen Star.

37 Tunesien

Dass Hannibal Mejbri (23) von Premier-League-Absteiger Burnley der grösste Name im Team ist, sagt vieles über die Qualität der Adler von Karthago aus.

38 Südafrika

Mit der erstmaligen Teilnahme an der K.o.-Runde wird es auch in diesem Jahr schwer werden – trotz ausgeglichener Gruppe. Es fehlt an Qualität.

39 Panama

In der WM-Quali ungeschlagen. Aufgrund der drei bereits qualifizierten WM-Gastgeber hiess der grösste Konkurrenz allerdings Surinam.

40 Kap Verde

Ein weiterer WM-Debütant. Zahlreiche Spieler stehen in Europa unter Vertrag. Mit etwas Glück ist aber eine Überraschung möglich.

41 Saudi-Arabien

Vor vier Jahren schockten die Saudis den späteren Weltmeister Argentinien. Auf dem Papier sind sie dieses Mal aber nur die Nummer vier in ihrer Gruppe.

42 Usbekistan

ManCity-Verteidiger Abdukodir Khusanov ist der grosse Star im Team von Fabio Cannavaro. Aber auch in der Offensive verfügt der WM-Neuling über Qualität.

43 Irak

In den interkontinentalen Playoffs setzte sich das Team gegen Bolivien durch. Mit Frankreich, Norwegen und Senegal aber die Todesgruppe erwischt.

44 Katar

Alle 26 Kataris stehen in der heimischen Liga unter Vertrag. Seit 2022 mit drei Pleiten aus drei Spielen der schlechteste Gastgeber der WM-Historie.

45 Curaçao

25 der 26 Spieler sind in den Niederlanden geboren. Keine schlechte Mannschaft, aber in der Gruppe mit Deutschland, Ecuador und der Elfenbeinküste ohne Chance.

46 Jordanien

Jeder jordanische Punktgewinn in der Gruppe mit Argentinien, Österreich und Algerien wäre eine faustdicke Überraschung.

47 Haiti

Viele junge Spieler mit grossem Potenzial. Das Problem: Die drei Gruppengegner heissen Brasilien, Marokko und Schottland.

48 Neuseeland

Nur weil Ozeanien erstmals ein direktes WM-Ticket erhalten hat – und Australien in der asiatischen Quali startet – für das Turnier qualifiziert. Im vorletzten Test gabs ein 0:4 gegen Haiti.