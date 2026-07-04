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Bei Sechzehntelfinal-Sieg
Ägyptischer Verteidiger knackt unrühmlichen WM-Rekord

Mohamed Hany erzielt im Sechzehntelfinal gegen Australien ein Eigentor – sein bereits zweites an diesem Turnier. Das ist in der langen WM-Geschichte noch keinem anderen Spieler passiert.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Unglückliche Szene: Mohamed Hany lenkt im Sechzehntelfinal gegen Australien einen Freistoss ins eigene Tor ab.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Im Sechzehntelfinal zwischen Ägypten und Australien läuft die 55. Minute, als Mohamed Hany einen australischen Freistoss unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor ablenkt – und damit einen Rekord aufstellt, den kein Fussballer haben will.

Denn: Es ist bereits Hanys zweites Eigentor an dieser Endrunde. Schon im ägyptischen Auftaktspiel gegen Belgien hat er beim gegnerischen Ausgleich den Ball entscheidend abgelenkt und damit seinen eigenen Torhüter bezwungen. Erstaunlich, aber wahr: Zwei Eigentore an WM-Endrunden sind zuvor noch keinem Spieler unterlaufen.

Hany lässt damit gleich 65 Spieler hinter sich, die in der 96-jährigen WM-Geschichte je einmal ins eigene Tor getroffen haben. Die Anzahl an Eigentoren seiner Nation schraubt der Verteidiger von Al Ahly gleichzeitig auf drei hoch – dies bedeutet Rang drei in der unrühmlichen Bestenliste, einzig Mexiko und Marokko haben je vier dieser Missgeschicke vorzuweisen.

Auch die Schweiz vorne dabei

Rang drei teilen die Pharaonen übrigens mit der Schweiz: Für (oder eher gegen) die Nati haben in WM-Spielen bislang Ernst Lörtscher (1938 gegen Deutschland), Yann Sommer (2018 gegen Costa Rica) und Miro Muheim (2026 gegen Katar) Eigentore erzielt.

Hany dürfte sein Fauxpas mittlerweile ziemlich egal sein: Seine Ägypter setzen sich gegen Australien schliesslich im Penaltyschiessen durch und stehen somit erst zum zweiten Mal nach 1934 in einem WM-Achtelfinal.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
0:1
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1:0
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Ägypten
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