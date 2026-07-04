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Mega-Party frühmorgens nach Achtelfinal-Einzug
1:19
So feiert die Schweiz:Mega-Party frühmorgens nach Achtelfinal-Einzug

Das steckt dahinter
Okafor macht sich nach Achtelfinal-Einzug aus dem Staub

Die Nati-Spieler jubeln und feiern den Achtelfinaleinzug. Nur einer verschwindet nach dem Schlusspfiff: Noah Okafor. Blick weiss, wieso er das getan hat.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
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1/5
Noah Okafor kommt gegen Algerien zu seinem ersten WM-Einsatz.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Ist es dir auch aufgefallen? Mitten in der Euphorie über die Achtelfinal-Qualifikation in Vancouver fehlt ein Spieler bei der Feier der Mannschaft vor den mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Noah Okafor sich am Bildrand aus dem Staub macht. Ein weiterer Beweis, wie sehr der Flügelspieler an dieser WM nach langer Nati-Abstinenz im Fokus steht: Blick erreichen zahlreiche Nachrichten von Leserinnen und Lesern, die wissen wollen, was mit Okafor los ist.

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Schliesslich hatte der 26-Jährige ja endlich Grund zur Freude, nachdem er eingewechselt wurde und seine lang ersehnten ersten Minuten an dieser WM für die Nati absolvieren durfte. War Okafor dennoch sauer? War er nicht glücklich über Coach Murat Yakin, der nach einer missglückten Szene in der Schlussphase aus Frust seine Wasserflasche auf den Boden schmetterte? Nein, der Grund ist ganz simpel – und menschlich. Wie Blick weiss, musste der Leeds-Star einfach auf die Toilette und verpasste daher einen Teil der Feierlichkeiten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
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