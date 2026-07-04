Okafor macht sich nach Achtelfinal-Einzug aus dem Staub

Ist es dir auch aufgefallen? Mitten in der Euphorie über die Achtelfinal-Qualifikation in Vancouver fehlt ein Spieler bei der Feier der Mannschaft vor den mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Noah Okafor sich am Bildrand aus dem Staub macht. Ein weiterer Beweis, wie sehr der Flügelspieler an dieser WM nach langer Nati-Abstinenz im Fokus steht: Blick erreichen zahlreiche Nachrichten von Leserinnen und Lesern, die wissen wollen, was mit Okafor los ist.
Schliesslich hatte der 26-Jährige ja endlich Grund zur Freude, nachdem er eingewechselt wurde und seine lang ersehnten ersten Minuten an dieser WM für die Nati absolvieren durfte. War Okafor dennoch sauer? War er nicht glücklich über Coach Murat Yakin, der nach einer missglückten Szene in der Schlussphase aus Frust seine Wasserflasche auf den Boden schmetterte? Nein, der Grund ist ganz simpel – und menschlich. Wie Blick weiss, musste der Leeds-Star einfach auf die Toilette und verpasste daher einen Teil der Feierlichkeiten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0