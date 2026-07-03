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Petkovic verliert gegen Yakin
«Bravo la Svizzera, Gratulation an Murat»

Die Schweiz siegt gegen Algerien 2:0 und steht im WM-Achtelfinal. Murat Yakin gewinnt das Duell an der Seitenlinie gegen Vladimir Petkovic und behält auch im sechsten Duell der beiden seine weisse Weste.
Publiziert: 19:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Murat Yakin und Vladimir Petkovic schätzen sich sehr.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz besiegt Algerien 2:0, Yakin bleibt gegen Petkovic ungeschlagen
  • Yakin gewinnt trotz Petkovics überraschender Taktik und der starken Anfangsphase Algeriens
  • Duelle Yakin vs. Petkovic: 3 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Schweiz gegen Algerien war auch das Duell zwischen Murat Yakin (51) und Vladimir Petkovic (62), also dem aktuellen Nati-Trainer und dessen Vorgänger. Das Duell der beiden erfolgreichsten Trainer der SFV-Geschichte hat Yakin für sich entschieden. Gegen Petkovic, bei dem er einst hospitiert hatte, hat er noch nie ein Spiel verloren. Die Bilanz: 3 Siege, 3 Unentschieden.

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Sein Erfolgsgeheimnis will Yakin nach dem wichtigsten Aufeinandertreffen der beiden aber nicht verraten. «Ich habe grössten Respekt vor Vlado. Uns war klar, dass er sich etwas einfallen lassen wird, um uns in Schwierigkeiten zu bringen», so der Basler. Dies sei zu Beginn auch sehr gut gelungen. «Der Gegner hat uns gefordert und phasenweise in die Defensive zurückgedrängt. Wir mussten leiden.»

Petkovic überraschte Nati

Algerien fand tatsächlich besser ins Spiel, hatte zu Beginn deutlich mehr Ballbesitz und durch Houssem Aouar auch die erste gute Chance (5.). Petkovics Kniff: Er verzichtete auf einen klassischen Mittelstürmer und setzte Amine Gouiri (Marseille) zuerst nur auf die Bank. «Klar waren wir etwas überrascht, wir hatten zu Beginn keinen Zugriff», gibt Yakin zu.

Umso wichtiger war der Führungstreffer von Breel Embolo in der zehnten Minute nach der Klassevorbereitung von Johan Manzambi. Das Tor veränderte die Statik des Spiels, auch weil Yakin im zentralen Mittelfeld eine leichte taktische Anpassung vornahm und das Pressing fortan wieder funktionierte. Danach hatte die Nati das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle. Und spätestens nach dem 2:0 wenige Sekunden nach Wiederanpfiff war die Partie so gut wie entschieden.

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Petkovic ärgert sich nach dem Spiel vor allem über die erste Halbzeit. «Wir waren die bessere Mannschaft und hatten mehr Torchancen. Und das Gegentor muss man so nicht bekommen», so der Tessiner in algerischen Diensten. Auf die Frage, warum er gegen Yakin immer den Kürzeren ziehe, will er nicht eingehen. Aber: «Bravo la Svizzera, Gratulation Murat. Er hat die Mannschaft gut eingestellt.» 

Petkovic: «Die Schweiz kann mit jedem mithalten»

Es sei kein Zufall, dass die Schweiz alle zwei Jahre an jedem Turnier nicht nur dabei, sondern auch erfolgreich sei, so Petkovic. «Sie haben sehr viel Erfahrung.» Der Tessiner ist überzeugt, dass der Weg seiner ehemaligen Spieler noch mindestens eine Runde weitergeht. «Man braucht auch immer etwas Glück, aber die Schweiz kann gegen jeden Gegner mithalten. Für mich ist sie auch im Achtelfinal der Favorit.»

Die vielen kritischen Fragen der algerischen Journalisten bringen Petkovic nicht aus der Ruhe. Er selbst ist zufrieden mit dem Erreichten. «Klar haben wir nicht das Ergebnis erzielt, wovon viele geträumt haben.» Doch bereits die erste WM-Teilnahme seit zwölf Jahren und die Qualifikation für die K.-o.-Phase, erst die zweite überhaupt, sei ein Erfolg gewesen, so Petkovic. «Für mich ist das Glas deshalb halb voll.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
0:1
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
1:0
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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