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Yakin lässt Frust an Flasche aus
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Nach vermeidbarem Fehlpass:Yakin lässt Frust an Flasche aus

Das steckt hinter Yakins Wutausbruch
«Solange wir gewinnen, werfe ich gern noch einmal eine Flasche»

Die Nati steht zum vierten Mal in Folge in einem WM-Achtelfinal. Trotzdem tickt Trainer Murat Yakin in der Schlussphase kurz aus und schmettert in der Nachspielzeit wutentbrannt eine Flasche zu Boden.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Wegen eines Ballverlusts von Noah Okafor rastet Yakin in der Nachspielzeit aus.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz gewinnt im WM-Achtelfinal gegen Algerien in Vancouver 2:0
  • Trainer Murat Yakin wirft erneut eine Flasche aus Wut auf den Boden
  • Die Nati schafft erstmals im Turnier ein Spiel zu null
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Es läuft die Schlussphase zwischen der Schweiz und Algerien im BC Place in Vancouver. Die Nati führt 2:0 und hat alles unter Kontrolle. Der Gegner wirkt zermürbt und hat den Glauben an die Wende längst aufgegeben. Der WM-Achtelfinal ist für die Nati in greifbarer Nähe. Alles im Lot? Denkste!

Es läuft die vierte von sechs Nachspielminuten, als Murat Yakin an der Seitenlinie komplett aus der Haut fährt. Nach einem Ballverlust des eingewechselten Noah Okafor schmettert der Nati-Coach eine Trinkflasche wutentbrannt auf den Boden. Bereits im Startspiel gegen Katar hatte eine Flasche daran glauben müssen, nachdem die Nati in der Nachspielzeit den späten Ausgleich kassiert hatte.

«Die Flasche kann nichts dafür»

Doch was ist diesmal der Grund für Yakins Wutausbruch? «Die Flasche kann nichts dafür», sagt der Nati-Coach mit einem Lächeln, als Blick ihn auf die Szene anspricht. «In den letzten zehn Minuten war ich nicht zufrieden mit der defensiven Organisation. Wir haben viel zu leicht den Ball verloren, in Momenten, in denen es nicht nötig war. Damit haben wir dem Gegner wieder Möglichkeiten gegeben.»

Doch Yakins Sorge ist diesmal unbegründet. Die Nati lässt auch in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen, verwaltet den Vorsprung im Gegensatz zu den Spielen gegen Katar (1:1) und Kanada (2:1) souverän und spielt erstmals an diesem Turnier zu null. Der Achtelfinal-Einzug: souverän und hoch verdient. «Vielleicht ist das mit der Flasche zur Gewohnheit geworden», sagt Yakin mit einem Augenzwinkern. «Aber solange wir gewinnen, werfe ich gern noch einmal mit einer Flasche.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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