Die Nati steht zum vierten Mal in Folge in einem WM-Achtelfinal. Trotzdem tickt Trainer Murat Yakin in der Schlussphase kurz aus und schmettert in der Nachspielzeit wutentbrannt eine Flasche zu Boden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz gewinnt im WM-Achtelfinal gegen Algerien in Vancouver 2:0

Trainer Murat Yakin wirft erneut eine Flasche aus Wut auf den Boden

Die Nati schafft erstmals im Turnier ein Spiel zu null

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Es läuft die Schlussphase zwischen der Schweiz und Algerien im BC Place in Vancouver. Die Nati führt 2:0 und hat alles unter Kontrolle. Der Gegner wirkt zermürbt und hat den Glauben an die Wende längst aufgegeben. Der WM-Achtelfinal ist für die Nati in greifbarer Nähe. Alles im Lot? Denkste!

Es läuft die vierte von sechs Nachspielminuten, als Murat Yakin an der Seitenlinie komplett aus der Haut fährt. Nach einem Ballverlust des eingewechselten Noah Okafor schmettert der Nati-Coach eine Trinkflasche wutentbrannt auf den Boden. Bereits im Startspiel gegen Katar hatte eine Flasche daran glauben müssen, nachdem die Nati in der Nachspielzeit den späten Ausgleich kassiert hatte.

«Die Flasche kann nichts dafür»

Doch was ist diesmal der Grund für Yakins Wutausbruch? «Die Flasche kann nichts dafür», sagt der Nati-Coach mit einem Lächeln, als Blick ihn auf die Szene anspricht. «In den letzten zehn Minuten war ich nicht zufrieden mit der defensiven Organisation. Wir haben viel zu leicht den Ball verloren, in Momenten, in denen es nicht nötig war. Damit haben wir dem Gegner wieder Möglichkeiten gegeben.»

Doch Yakins Sorge ist diesmal unbegründet. Die Nati lässt auch in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen, verwaltet den Vorsprung im Gegensatz zu den Spielen gegen Katar (1:1) und Kanada (2:1) souverän und spielt erstmals an diesem Turnier zu null. Der Achtelfinal-Einzug: souverän und hoch verdient. «Vielleicht ist das mit der Flasche zur Gewohnheit geworden», sagt Yakin mit einem Augenzwinkern. «Aber solange wir gewinnen, werfe ich gern noch einmal mit einer Flasche.»

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