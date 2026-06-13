DE
FR
Abonnieren
Yakin lässt Frust an Wasserflasche raus
0:12
Nach Katar-Ausgleich:Yakin lässt Frust an Wasserflasche raus

Flasche muss dran glauben
So hässig reagiert Nati-Coach Yakin auf den Katar-Ausgleich

Der späte Ausgleich sorgt für viel Frust bei Nati-Coach Murat Yakin. Und für einen Wutausbruch.
Publiziert: 13.06.2026 um 23:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/4
Der sonst so coole Murat Yakin lässt seinen Frust nach dem späten Ausgleich an einer Flasche aus.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Für gewöhnlich ist Murat Yakin die Coolness in Person. Nach dem späten Ausgleich der Kataris aber verliert der sonst so relaxte Nati-Coach die Contenance. Leidtragende ist eine gefüllte Plastikflasche, die Yakin wutentbrannt zu Boden schleudert.

Mehr zur WM
So hässig reagiert Nati-Coach Yakin auf den Katar-Ausgleich
Mit Video
Flasche muss dran glauben
So hässig reagiert Nati-Coach Yakin auf den Katar-Ausgleich
Kontroverse um Penalty vor Schweizer Tor
Mit Video
Offside oder nicht?
Kontroverse um Penalty vor Schweizer Tor
Gastgeber Kanada beeindruckt mit Intensität und Fantasie
«Ein wichtiger Punkt für uns»
Gastgeber Kanada beeindruckt mit Intensität und Fantasie
«Hemmer dä au no abgfertigt»
Mit Video
Blick vor Ort
Nati-Superfan gegen Security
«Den haben wir auch noch abgefertigt»

Der Frust ist verständlich. Weil die Nati Chancenwucher betreibt und bereits zur Pause mit zwei, drei Toren Vorsprung hätte führen können, nein müssen. Weil Ndoye und Co aber im Abschluss sündigen und gegen Ende der Partie die Kräfte schwinden, guckt die Nati bedröppelt aus der Wäsche.

Die Chance zur Wiedergutmachung gibts am nächsten Donnerstag, dann trifft die Schweiz um 21 Uhr in Los Angeles auf Bosnien-Herzegowina. Geht die Nati ebenfalls so fahrlässig mit ihren Chancen um wie gegen Katar, fliegen eventuell erneut Flaschen in der Gegend herum.

«Müssen mit beiden Beinen auf den Boden kommen»
1:32
Xhaka angefressen nach Remis:«Müssen mit beiden Beinen auf den Boden kommen»
Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Marokko
Marokko
1:1
1
0
1
2
Brasilien
Brasilien
1:1
1
0
1
3
Schottland
Schottland
0
0
0
4
Haiti
Haiti
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Katar
Katar
Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Katar
        Katar
        Schweiz
        Schweiz
        WM 2026
        WM 2026