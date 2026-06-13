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Steht Freuler vor Penalty-Entscheid im Abseits?
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Umstrittene Szene:Steht Freuler vor Penalty-Entscheid im Abseits?

Offside oder nicht?
Kontroverse um Penalty vor Schweizer Tor

Die Schweiz geht gegen Katar nach einer guten Viertelstunde in Führung. Auf den Fernsehbildern sieht es so aus, als stünde Remo Freuler vor dem Penalty-Foul im Abseits. Der Strafstoss hält dem VAR-Check aber stand.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Bevor Remo Freuler im Strafraum gefällt wird, sieht es im Fernsehen nach Abseits aus.
Foto: AP Photo/Eakin Howard
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Neben dem Last-Minute-Ausgleich gibt beim WM-Auftakt der Schweizer Nati vor allem eine Szene zu reden: Remo Freuler legt den Ball in der 14. Minute an Katar-Goalie Mahmoud Abunada vorbei und wird von diesem von den Beinen geholt. Der honduranische Schiri Said Martinez zeigt sofort auf den Penaltypunkt. Denn das Foul, bei dem Abunada hässlich am Kopf getroffen wird, ist unstrittig. 

Doch während der Torhüter benommen am Boden liegt, werden die Wiederholungen der Szene eingespielt. Und auf den TV-Bildern sieht es stark nach Offside aus, als Breel Embolo den Ball per Kopf auf Freuler im Fünf-Meter-Raum weiterleitet. Auch schon bei der Flanke von Denis Zakaria auf Embolo ist es knapp. 

Doch der Entscheid hält dem VAR-Check stand. Und so darf Embolo dreieinhalb Minuten nach dem Pfiff zum Strafstoss anlaufen, er verwandelt diesen souverän zur 1:0-Führung. Es sollte aufgrund der miserablen Chancenverwertung das einzige Nati-Tor des Spiels bleiben. 

Kurios: Die gewohnte Auflösung des abseitsverdächtigen Zuspiels im Fernsehen bleibt aus. Warum? Weiss man nicht.

Ex-Bundesliga-Schiri Thorsten Kinhöfer mutmasst als TV-Experte beim ZDF: «Die halbautomatische Abseitserkennung ist aktiv. Es kann aber sein, dass die ausgefallen ist. Wenn sie aus technischen Gründen nicht funktionieren sollte, hätte die Entscheidung auf dem Feld bestand.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
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0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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