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«Ein wichtiger Punkt für uns»
Gastgeber Kanada beeindruckt mit Intensität und Fantasie

Kanada holt gegen Bosnien den ersten WM-Punkt der Geschichte. Und der Co-Gastgeber hat beeindruckt.
Publiziert: 10:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Kanada und Bosnien und Herzegowina trennen sich 1:1.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kanada holt ersten WM-Punkt im siebten Versuch gegen Bosnien-Herzegowina
  • Ohne Alphonso Davies zeigte Kanada beeindruckende Physis und kreative Spielzüge
  • 96. Minute: Kanadier fast mit Siegtor, Bosnien rettet zweimal auf der Linie
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Alain KunzReporter Fussball

Co-Gastgeber Kanada beeindruckt in seinem ersten WM-Spiel uns bei seinem ersten Punktgewinn im siebten Anlauf an einer Endrunde. Das Team von Jesse Marsch dominiert Bosnien-Herzegowina so, wie es Italien im Playoff-Final nicht geschafft hat. Dies auch ohne Superstar Alphonso Davies, für den ein Einsatz zu früh gekommen wäre.

Da war Physis drin, sehr viel Intensität. Aber auch Fantasie. Den massierten bosnischen Defensivwall, der in der zweiten zunehmend aus zehn Mann zu bestehen begann, kann man immer wieder mit schnellen Passstafetten durchbrechen. Daraus resultieren Topchancen, die locker für den Sieg hätten reichen müssen. Zweimal war das Tor eigentlich gemacht. Beide Mal retteten die Balkan-Defensivkünstler auf der Line. Zuerst Kolasinac mirakulös und via Latte. Dann Ex-FCZler Katic, der beste Bosnier auf dem Platz. Die Kanada-Kombis erinnerten bisweilen an die Red-Bull-Schule, der Marsch entstammt. Ein solches Blitzspiel hätte gar noch ganz spät, in der 96. Minute, fast den Sieg gebracht.

Dennoch war US-Amerikaner durchaus zufrieden: «Natürlich gabs Momente, da dachten wir, wir hätten sie im Sack. Ich sagte den Jungs, die reinkamen: Drückt ihnen die Halsschlagader zu! Und das gelang ihnen fast. Unter dem Strich wars ein enorm wichtiger Punkt für uns! So bleiben wir im Rennen und haben nichts auf Bosnien verloren. Wir haben so alles noch in den eigenen Händen. Das nächste Spiel muss aber ein Reflexionspunkt sein von dem, was wir hier gezeigt haben. Wir werden weiterpushen!»

Auch Bosnien-Trainer Sergej Barbarez hatte viel Anerkennung für den Gegner übrig: «Die Kanadier waren unglaublich physisch, intensiv. Sie hatten einen klaren Plan, wie man durch unsere Linien kommt. Kompliment.» Kommt das imposante Heimpublikum hinzu, welches das Team permanent nach vorne trieb. Diese rote Wand wird auch in Vancouver, wo wir auf die Ahornblätter treffen, gehörig Druck machen. Wenn jemand gedacht hat, die Schweiz sei gegen Kanada klarer Favorit, so muss man das relativieren. Wir sind ganz leichter Favorit.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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