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Am nächsten Dienstag
Das sind die möglichen Nati-Gegner im WM-Achtelfinal

Die Nati steht zum vierten Mal in Folge in einem WM-Achtelfinal. Der Gegner am nächsten Dienstag in Vancouver (22 Uhr MEZ): Kolumbien oder Ghana. Die beiden treten in der Nacht auf Samstag in Kansas City gegeneinander an.
Publiziert: 07:02 Uhr
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Luis Diaz ist der Star im Team von Kolumbien.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Nur ein Sieg trennt die Nati noch von ihrem grossen Ziel, dem Einzug in einen WM-Viertelfinal. Wer am Dienstag (22 Uhr MEZ) im BC Place in Vancouver Granit Xhaka und Co. herausfordern wird, entscheidet sich in der Nacht auf Samstag, wenn Kolumbien und Ghana in Kansas City ihren Sechzehntelfinal bestreiten.

Kolumbien geht als leichter Favorit in die Partie. Die Südamerikaner beendeten die Gruppe K als Sieger und bestanden dabei den defensiven Härtetest beim 0:0 gegen die spielstarken Portugiesen mit Bravour. Gegen Usbekistan (3:1) und die DR Kongo (1:0) gab es zwei Siege. Star des Teams ist Flügelstürmer Luis Diaz von Bayern München. Captain ist Altstar James Rodriguez (34), der mittlerweile in der MLS bei Minnesota spielt. 

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Eine mindestens so schwierige Gruppe in der Vorrunde hatte Ghana. Die Black Stars schlugen zum Auftakt Panama (1:0) und trotzten danach England ein 0:0 ab. Aufgrund der Niederlage zum Abschluss gegen Kroatien (1:2) beendete Ghana die Gruppe aber nur auf Platz 3. Gecoacht werden die Westafrikaner vom portugiesischen Trainerfuchs Carlos Queiroz, der schon diverse Nationalteams trainiert hat – unter anderen auch Kolumbien.

Kolumbien hat Luis Diaz, Ghana Zigi

Mit Torhüter Lawrence Ati Zigi (29) steht bei Ghana ein alter Bekannter aus der Super League im Tor. Der Keeper von Cupsieger St. Gallen musste beim 1:0-Sieg gegen Panama zum Auftakt in der Pause wegen einer Adduktorenverletzung raus und fehlte gegen England und Kroatien. Nun soll er wieder fit sein. Ebenfalls im Kader Ghanas: Jonas Adjetey (22, 3 WM-Einsätze), der im Winter den FC Basel Richtung Wolfsburg verlassen hatte. 

Während die Nati gegen Ghana noch nie einen Ernstkampf bestritten hat, gab es bereits einmal ein WM-Duell zwischen Kolumbien und der Schweiz. 1994 setzten sich die bereits ausgeschiedenen Südamerikaner um Carlos Valderrama im abschliessenden Gruppenspiel in San Francisco gegen die Nati 2:0 durch, womit die Schweiz ihre Gruppe auf Platz 3 abschloss und im Achtelfinal auf Spanien traf.

Das bisher einzige Duell überhaupt gegen Ghana verlor die Nati unmittelbar vor der WM in Katar 0:2. Das Testspiel, das in Abu Dhabi stattfand, hatte allerdings wenige Tage vor WM-Beginn keine sportliche Aussagekraft.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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