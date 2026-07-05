Weshalb Paraguays Matias Galarza (24) der wohl grösste Rüpel der WM ist. Wie Superstar Kylian Mbappé (27) auf dessen Provokationen reagiert. Und weshalb aus der Reiz- eine Witzfigur wurde.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Tief in der Nachspielzeit bewirbt sich Matias Galarza (24) für die goldene Himbeere. Die wird Jahr für Jahr verliehen und zeichnet die schlechteste schauspielerische Leistung aus. Galarza hat sich die Nomination redlich verdient. Weil er sich nach einem verbalen Schlagabtausch mit Frankreichs Michael Olise (24) derart laienhaft fallen lässt, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem TV nichts anderes übrigbleibt, als sich fremdzuschämen.

Ausgerechnet Galarza! Die wohl grösste Reizfigur an dieser WM. Jener Mann, der sich im Sechzehntelfinal gegen Deutschland unter anderem ein Privatduell mit Jamal Musiala geliefert und zum Revanchefoul ausgeholt hat. Magentas TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss sagte damals: «Er hat mit dafür gesorgt, dass Paraguay das Spiel wie eine Kneipenschlägerei gestaltet hat.»

Galarza weint bittere Tränen

Ist auch im Achtelfinal gegen Frankreich nicht anders. Erst schlägt Galarza im Laufduell gegen Kylian Mbappé mit dem Arm aus, dann trifft er Jules Koundé kurz vor Ende der Partie mit der Hand im Gesicht. Warum der River-Plate-Profi das Spiel auf dem Platz beenden darf, ist ein Geheimnis. Bereits gegen Deutschland hätte sich der Provokateur nicht über einen Platzverweis beklagen dürfen. Oder um es mit dem ehemaligen Spitzen-Schiri Patrick Ittrich zu sagen: «Immer der Sportkamerad Galarza, der hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen.»

Nach dem Aus gegen Frankreich weint Galarza bittere Tränen. Das Mitleid aber dürfte sich bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern in Grenzen halten. Auch bei Superstar Kylian Mbappé dürfte die Anteilnahme am Aus der Südamerikaner gering sein.

Auf Galarzas Provokationen reagiert er im Stile eines Weltmeisters: Mit einem süffisanten Lächeln.