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Hier attackiert Paraguays Galarza Frankreich-Star Mbappé
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Tätlichkeit?Hier attackiert Paraguays Galarza Frankreich-Star Mbappé

«Wie eine Kneipenschlägerei»
Dieser Paraguay-Spieler ist die Reizfigur der WM

Weshalb Paraguays Matias Galarza (24) der wohl grösste Rüpel der WM ist. Wie Superstar Kylian Mbappé (27) auf dessen Provokationen reagiert. Und weshalb aus der Reiz- eine Witzfigur wurde.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Erst liefert sich Matias Galarza einen Schlagabtausch mit Michael Olise …
Foto: ISI Photos via Getty Images
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Stefan KreisReporter Fussball

Tief in der Nachspielzeit bewirbt sich Matias Galarza (24) für die goldene Himbeere. Die wird Jahr für Jahr verliehen und zeichnet die schlechteste schauspielerische Leistung aus. Galarza hat sich die Nomination redlich verdient. Weil er sich nach einem verbalen Schlagabtausch mit Frankreichs Michael Olise (24) derart laienhaft fallen lässt, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem TV nichts anderes übrigbleibt, als sich fremdzuschämen.

Ausgerechnet Galarza! Die wohl grösste Reizfigur an dieser WM. Jener Mann, der sich im Sechzehntelfinal gegen Deutschland unter anderem ein Privatduell mit Jamal Musiala geliefert und zum Revanchefoul ausgeholt hat. Magentas TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss sagte damals: «Er hat mit dafür gesorgt, dass Paraguay das Spiel wie eine Kneipenschlägerei gestaltet hat.»

Galarza weint bittere Tränen

Ist auch im Achtelfinal gegen Frankreich nicht anders. Erst schlägt Galarza im Laufduell gegen Kylian Mbappé mit dem Arm aus, dann trifft er Jules Koundé kurz vor Ende der Partie mit der Hand im Gesicht. Warum der River-Plate-Profi das Spiel auf dem Platz beenden darf, ist ein Geheimnis. Bereits gegen Deutschland hätte sich der Provokateur nicht über einen Platzverweis beklagen dürfen. Oder um es mit dem ehemaligen Spitzen-Schiri Patrick Ittrich zu sagen: «Immer der Sportkamerad Galarza, der hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen.»

Nach dem Aus gegen Frankreich weint Galarza bittere Tränen. Das Mitleid aber dürfte sich bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern in Grenzen halten. Auch bei Superstar Kylian Mbappé dürfte die Anteilnahme am Aus der Südamerikaner gering sein.

Auf Galarzas Provokationen reagiert er im Stile eines Weltmeisters: Mit einem süffisanten Lächeln.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Paraguay
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WM 2026
WM 2026
Deutschland
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