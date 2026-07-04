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«Hats fünfmal nicht geschafft»
Deutschland-Legende fordert Kimmich-Rücktritt

TV-Experte Dietmar Hamann fordert Joshua Kimmich nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft zum Rücktritt auf. Der Bayern-Star habe bei fünf Turnieren als Führungsspieler nicht überzeugt, so Hamann.
Publiziert: 16:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Joshua Kimmich ist mit Deutschland an der WM im Sechzehntelfinal an Paraguay gescheitert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dietmar Hamann fordert Kimmichs Rückzug aus DFB-Team nach schwachen Turnieren
  • Kimmich spielte seit 2016 bei fünf Turnieren ohne Halbfinal-Erfolg
  • Hamann schlägt junge Talente wie Nmecha und Bischof als Alternativen vor

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM fordert TV-Experte Dietmar Hamann einen radikalen Schritt von Captain Joshua Kimmich: den Rückzug aus dem DFB-Team. «Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünfmal nicht geschafft», sagte der ehemalige Nationalspieler im «Tomorrow Business»-Podcast.

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Der 31-Jährige müsse Verantwortung übernehmen, so Hamann, und sich eingestehen, dass es Zeit für einen Neuanfang sei. «Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun. Das hat was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen», betonte Hamann. Kimmich müsse ein Zeichen setzen und erklären: «So, es war wunderschön hier. Ich bedanke mich für den Support. Ich habe alles probiert.»

Nie absolute Weltklasse erreicht

Hamann kritisierte zudem, dass Kimmich trotz seiner Rolle als Führungsspieler in der Nationalmannschaft weder als Rechtsverteidiger noch im Mittelfeld absolute Weltklasse erreicht habe. Seit 2016, als Deutschland mit Kimmich im Kader den EM-Halbfinal erreichte – getragen von Spielern des Weltmeister-Teams von 2014 –, sei der Erfolg ausgeblieben. Seither sei das Team unter seiner Führung bei zwei EM- und drei WM-Turnieren nie über den Viertelfinal hinausgekommen.

Für die Zukunft sieht Hamann Alternativen zu Kimmich. Namen wie Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Tom Bischof (Bayern) und Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) könnten das Nationalteam prägen. Trotz seiner Kritik würdigte Hamann Kimmichs Bereitschaft, sich schwierigen Situationen zu stellen: «Er ist einer, der immer Verantwortung übernimmt.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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