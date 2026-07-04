TV-Experte Dietmar Hamann fordert Joshua Kimmich nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft zum Rücktritt auf. Der Bayern-Star habe bei fünf Turnieren als Führungsspieler nicht überzeugt, so Hamann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dietmar Hamann fordert Kimmichs Rückzug aus DFB-Team nach schwachen Turnieren

Kimmich spielte seit 2016 bei fünf Turnieren ohne Halbfinal-Erfolg

Hamann schlägt junge Talente wie Nmecha und Bischof als Alternativen vor

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM fordert TV-Experte Dietmar Hamann einen radikalen Schritt von Captain Joshua Kimmich: den Rückzug aus dem DFB-Team. «Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünfmal nicht geschafft», sagte der ehemalige Nationalspieler im «Tomorrow Business»-Podcast.

Der 31-Jährige müsse Verantwortung übernehmen, so Hamann, und sich eingestehen, dass es Zeit für einen Neuanfang sei. «Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun. Das hat was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen», betonte Hamann. Kimmich müsse ein Zeichen setzen und erklären: «So, es war wunderschön hier. Ich bedanke mich für den Support. Ich habe alles probiert.»

Nie absolute Weltklasse erreicht

Hamann kritisierte zudem, dass Kimmich trotz seiner Rolle als Führungsspieler in der Nationalmannschaft weder als Rechtsverteidiger noch im Mittelfeld absolute Weltklasse erreicht habe. Seit 2016, als Deutschland mit Kimmich im Kader den EM-Halbfinal erreichte – getragen von Spielern des Weltmeister-Teams von 2014 –, sei der Erfolg ausgeblieben. Seither sei das Team unter seiner Führung bei zwei EM- und drei WM-Turnieren nie über den Viertelfinal hinausgekommen.

Für die Zukunft sieht Hamann Alternativen zu Kimmich. Namen wie Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Tom Bischof (Bayern) und Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) könnten das Nationalteam prägen. Trotz seiner Kritik würdigte Hamann Kimmichs Bereitschaft, sich schwierigen Situationen zu stellen: «Er ist einer, der immer Verantwortung übernimmt.»