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«Er hat mich ignoriert»
Paraguay-Goalie ist hässig auf Superstar Mbappé

Paraguay verabschiedet sich nach einer hitzigen 0:1-Niederlage gegen Frankreich aus der WM. Unsportlichkeiten und Provokationen sorgten für Aufregung. Selbst Superstar Kylian Mbappé geriet nach dem Schlusspfiff mit Paraguays Goalie aneinander.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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Die Partie zwischen Paraguay und Frankreich ist sehr hitzig geführt worden.
Foto: imago/Newspix
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Paraguay hat sich nach dem Achtelfinal gegen Frankreich keine Freunde auf der Fussballbühne gemacht. Die Südamerikaner, die gegen den Favoriten mit 0:1 verloren haben, hatten Glück, dass sie die Partie zu elft beendet haben. Immer wieder sorgten Unsportlichkeiten und Tätlichkeiten für kleinere Rudelbildungen und Aufreger.

So sagte der ehemalige England-Goalie Joe Hart beim britischen Fernsehsender BBC: «Ich würde niemals auf diese Weise gewinnen wollen, ich würde niemals auf diese Weise Fussball spielen wollen und der Schiedsrichter hat in keiner der Situationen geholfen.» Damit spielt der 39-Jährige darauf an, dass die Paraguayer keine einzige Karte im Spiel gesehen haben – zum ersten Mal überhaupt in der WM-Geschichte der Südamerikaner.

Frecher Mbappé

Doch allerdings haben sich auch die Franzosen nicht mit Ruhm bekleckert. Superstar und einziger Torschütze des Spiels Kylian Mbappé verweigerte nach dem Schlusspfiff den Handschlag mit Goalie Orlando Gill. Diesem passte dies so überhaupt nicht. Gereizt nimmt der Keeper von San Lorenzo den Ball und schmeisst ihn an den Rücken des Stürmers. In der Interviewzone wird er auf die Situation angesprochen: «Das ist Fussball. Ich wollte ihm die Hand geben, um zum Sieg zu gratulieren. Er hat mich aber ignoriert und ich wurde wütend. Jetzt habe ich mich beruhigt und gratuliere ihnen. Sie spielen eine super Kampagne und sind der Turnierfavorit.»

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Der Frust der Franzosen ist aber auch etwas nachvollziehbar. Es ist nicht das erste Mal an diesem Turnier, dass die Albirroja negativ auffällt. Bereits gegen Deutschland, das die Südamerikaner sensationell im Penaltyschiessen eliminiert hatten, sorgten kleine Nicklichkeiten für eine schlechte Grundstimmung auf dem Platz. Anders als die Deutschen liessen sich die Franzosen darauf aber nicht ein. So war es auch Mbappé, der nach einem Foul und mehreren Sticheleien frech ins Gesicht gelacht hat.

Das Ganze wird die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps aber nicht mehr weiter kümmern. Sie steht souverän im Viertelfinal und treffen dort auf Marokko. Diese Partie wird in vier Tagen ausgetragen – und wer weiss, vielleicht schauen sich die Marokkaner auch ein paar Provokationen der Südamerikaner ab.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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