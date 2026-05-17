Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Wer hütet an der Fussball-WM das Tor unseres nördlichen Nachbarn? Auf die grosse Torwart-Frage angesprochen, weicht DFB-Coach Julian Nagelsmann gekonnt aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer im vorläufigen WM-Kader Deutschlands, Torwartfrage bleibt ungeklärt

Nagelsmann vermeidet klare Aussage

Hoffenheims Baumann war Nummer 1 in Qualifikation

Davide Malinconico Redaktor Sport

Zurzeit beschäftigt ganz Fussball-Deutschland eine brennende Frage: Wer hütet bei der anstehenden Weltmeisterschaft das Deutschland-Tor als Nummer 1? Die grosse Torwart-Debatte dominiert auch Julian Nagelsmanns (38) Gastspiel im Sportstudio beim ZDF am Samstagabend.

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Goalie-Ikone Manuel Neuer (40) im vorläufigen WM-Aufgebot der Deutschen steht, äussert sich der DFB-Coach nun zum ersten Mal ausführlich zur Situation zwischen den Pfosten. Dabei weicht er aber einer klaren Festlegung aus.

Nagelsmann weicht aus

Wie Sky berichtete, wird Neuer als Nummer 1 an die WM 2026 reisen. Im Sportstudio gerät Nagelsmann deswegen ins Kreuzverhör: Moderator Jochen Breyer (43) versucht mehrmals vergeblich, dem Bundestrainer ein klares Statement zur Torwartfrage zwischen Neuer und Oliver Baumann (35) zu entlocken. Nagelsmann weicht jener aber stets geschickt aus und überlässt die Interpretation vorerst den Experten und Fans. Er werde das Gespräch zuerst mit dem Fussballer führen: «Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert. Das hat noch nicht stattgefunden.»

Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter Neuers Fitness: Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Köln musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden – die potenzielle WM-Teilnahme hänge von seiner MRT-Untersuchung ab. Die «Bild» gibt jedoch Entwarnung: Die Wadenverletzung soll angeblich nicht allzu dramatisch sein.

Baumann wäre der Leidtragende

Für Baumann wäre eine Neuer-Rückkehr im letzten Moment eine Enttäuschung. Der Hoffenheim-Keeper stand während der kompletten WM-Qualifikation als Nummer 1 im Kasten und es sah lange so aus, als sei ihm dieser Platz auch bei der Endrunde in Nordamerika sicher – bis das Szenario eines Rücktritts vom Rücktritt bei der Bayern-Legende konkreter wurde.

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel der Hierarchie im Tor blockte Baumann nach der 0:4-Pleite gegen Gladbach am letzten Bundesliga-Spieltag ab: «Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Nagelsmann hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.»

Ein Steilpass für Breyer, der Nagelsmann im Sportstudio mit Baumanns Aussagen konfrontiert: «Also das heisst, er geht davon aus, dass er noch die Nummer 1 ist?» Nagelsmann lässt diesen Versuch, ihn aus der Reserve zu locken, allerdings ins Leere laufen.

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