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Kommt es zum Comeback?
Manuel Neuer steht im vorläufigen WM-Kader von Deutschland

Immer wieder gab es zuletzt Gerüchte über ein mögliches Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer. Nun steht der Bayern-Goalie tatsächlich im vorläufigen WM-Kader der Deutschen.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Kommt es bei der WM zum Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft?
Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Manuel Neuer könnte bei der WM 2026 ins Nationalteam zurückkehren
  • Neuer steht im vorläufigen 55-Mann-Kader von Bundestrainer Nagelsmann
  • Finale Kaderbekanntgabe erfolgt nächsten Donnerstag
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Julian SigristRedaktor Sport

Es ist eine der grossen Fragen bei den Deutschen im Vorfeld der WM im Sommer: Wer steht in den USA, Mexiko und Kanada zwischen den Pfosten? Zuletzt hütete Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann (35) den Kasten unseres nördlichen Nachbarn, nun verdichten sich aber die Anzeichen einer Rückkehr von Manuel Neuer.

Der Bayern-Torhüter beendete nach der EM 2024 seine Nationalmannschaftskarriere. Immer wieder gab es in den letzten Monaten aber Gerüchte, dass er bei der WM sein Comeback für Deutschland geben könnte – auch wenn Neuer im Februar sagte, dass seine Entscheidung in Stein gemeisselt sei.

Auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hiess es zuletzt: «Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.»

Entscheidung fällt nächste Woche

Nun ist eine mögliche Rückkehr des 40-Jährigen aber ein ganzes Stück realistischer geworden. Wie Sky berichtet, steht Neuer nämlich im vorläufigen 55-Mann-Kader der Deutschen, den Nagelsmann bis am Montag an die Fifa schicken musste.

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Nur jene Namen, die auf dieser Liste stehen, dürfen am Ende auch im endgültigen 26-Mann-Kader vertreten sein und an der WM zum Einsatz kommen. Gut möglich also, dass noch keine Entscheidung gefallen ist und sich Nagelsmann bloss alle Optionen offenhalten will.

Klarheit wird am kommenden Donnerstag herrschen. Dann nämlich gibt Nagelsmann seinen definitiven Kader bekannt – vielleicht ja mit Neuer.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
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0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
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0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
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0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
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0
0
2
Japan
Japan
0
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0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
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0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
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0
0
4
Uruguay
Uruguay
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0
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Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
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0
4
Norwegen
Norwegen
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Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
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4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
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4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
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1
England
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0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
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4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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