Manuel Neuer steht im vorläufigen WM-Kader von Deutschland

Darum gehts
- Manuel Neuer könnte bei der WM 2026 ins Nationalteam zurückkehren
- Neuer steht im vorläufigen 55-Mann-Kader von Bundestrainer Nagelsmann
- Finale Kaderbekanntgabe erfolgt nächsten Donnerstag
Es ist eine der grossen Fragen bei den Deutschen im Vorfeld der WM im Sommer: Wer steht in den USA, Mexiko und Kanada zwischen den Pfosten? Zuletzt hütete Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann (35) den Kasten unseres nördlichen Nachbarn, nun verdichten sich aber die Anzeichen einer Rückkehr von Manuel Neuer.
Der Bayern-Torhüter beendete nach der EM 2024 seine Nationalmannschaftskarriere. Immer wieder gab es in den letzten Monaten aber Gerüchte, dass er bei der WM sein Comeback für Deutschland geben könnte – auch wenn Neuer im Februar sagte, dass seine Entscheidung in Stein gemeisselt sei.
Auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hiess es zuletzt: «Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.»
Entscheidung fällt nächste Woche
Nun ist eine mögliche Rückkehr des 40-Jährigen aber ein ganzes Stück realistischer geworden. Wie Sky berichtet, steht Neuer nämlich im vorläufigen 55-Mann-Kader der Deutschen, den Nagelsmann bis am Montag an die Fifa schicken musste.
Nur jene Namen, die auf dieser Liste stehen, dürfen am Ende auch im endgültigen 26-Mann-Kader vertreten sein und an der WM zum Einsatz kommen. Gut möglich also, dass noch keine Entscheidung gefallen ist und sich Nagelsmann bloss alle Optionen offenhalten will.
Klarheit wird am kommenden Donnerstag herrschen. Dann nämlich gibt Nagelsmann seinen definitiven Kader bekannt – vielleicht ja mit Neuer.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0