Manuel Neuer steht im vorläufigen WM-Kader von Deutschland

Immer wieder gab es zuletzt Gerüchte über ein mögliches Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer. Nun steht der Bayern-Goalie tatsächlich im vorläufigen WM-Kader der Deutschen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer könnte bei der WM 2026 ins Nationalteam zurückkehren

Neuer steht im vorläufigen 55-Mann-Kader von Bundestrainer Nagelsmann

Finale Kaderbekanntgabe erfolgt nächsten Donnerstag

Julian Sigrist Redaktor Sport

Es ist eine der grossen Fragen bei den Deutschen im Vorfeld der WM im Sommer: Wer steht in den USA, Mexiko und Kanada zwischen den Pfosten? Zuletzt hütete Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann (35) den Kasten unseres nördlichen Nachbarn, nun verdichten sich aber die Anzeichen einer Rückkehr von Manuel Neuer.

Der Bayern-Torhüter beendete nach der EM 2024 seine Nationalmannschaftskarriere. Immer wieder gab es in den letzten Monaten aber Gerüchte, dass er bei der WM sein Comeback für Deutschland geben könnte – auch wenn Neuer im Februar sagte, dass seine Entscheidung in Stein gemeisselt sei.

Auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hiess es zuletzt: «Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.»

Entscheidung fällt nächste Woche

Nun ist eine mögliche Rückkehr des 40-Jährigen aber ein ganzes Stück realistischer geworden. Wie Sky berichtet, steht Neuer nämlich im vorläufigen 55-Mann-Kader der Deutschen, den Nagelsmann bis am Montag an die Fifa schicken musste.

Nur jene Namen, die auf dieser Liste stehen, dürfen am Ende auch im endgültigen 26-Mann-Kader vertreten sein und an der WM zum Einsatz kommen. Gut möglich also, dass noch keine Entscheidung gefallen ist und sich Nagelsmann bloss alle Optionen offenhalten will.

Klarheit wird am kommenden Donnerstag herrschen. Dann nämlich gibt Nagelsmann seinen definitiven Kader bekannt – vielleicht ja mit Neuer.

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