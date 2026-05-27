War lange verletzt
Liverpool-Star fehlt überraschend in Hollands WM-Kader

Das WM-Kader der Holländer ist gespickt mit Stars. Ein Liverpool-Verteidiger fehlt aber überraschend im Aufgebot.
Publiziert: 16:45 Uhr
Jeremie Frimpong (r.) wurde nicht für das holländische WM-Kader nominiert.
Carlo Steiner

Holland-Trainer Ronald Koeman (63) hat sein 26-Mann-Kader für die kommende WM in Nordamerika bekannt gegeben. Zu reden gibt dabei wie so oft vor allem ein Name, der nicht auf der Liste steht.

Überraschend verzichtet der Bondscoach auf Jeremie Frimpong (25) vom FC Liverpool. Der Leverkusener Meisterheld von 2024 gehörte zuletzt immer zum Kader der Nationalmannschaft. Aufgrund wiederkehrender Oberschenkelprobleme, wegen der er 18 Pflichtspiele der Reds verpasst hat, blickt der Aussenverteidiger jedoch auf eine durchwachsene Debütsaison in England zurück. 

Dennoch ist die Elftal auch in diesem Jahr von grossen Namen gespickt. So sind zum Beispiel Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (ManCity), Jurrien Timber (Arsenal), Denzel Dumfries (Inter), Micky van de Ven (Tottenham), Frenkie de Jong (Barça), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijani Reijnders (ManCity), Teun Koopmeiners (Juventus), Memphis Depay (Corinthians) und Cody Gakpo (Liverpool) mit dabei. 

Neben Liverpool mit van Dijk, Gravenberch und Gakpo stellt überraschend Premier-Ligist Brighton mit Goalie Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke und Mats Wieffer die meisten Spieler im Kader.

Das WM-Kader der Holländer

Tor: Mark Flekken (32, Leverkusen), Robin Roefs (23, Sunderland), Bart Verbruggen (23, Brighton)

Abwehr: Virgil van Dijk (34, Liverpool), Nathan Aké (31, ManCity), Jurrien Timber (24, Arsenal), Denzel Dumfries (30, Inter), Micky van de Ven (25, Tottenham), Jorel Hato (20, Chelsea), Jan Paul van Hecke (25, Brighton)

Mittelfeld: Frenkie de Jong (29, Barça), Ryan Gravenberch (24, Liverpool), Tijani Reijnders (27, ManCity), Teun Koopmeiners (28, Juventus), Marten de Roon (35, Atalanta), Justin Kluivert (27, Bournemouth), Quinten Timber (24, Marseille), Guus Til (28, PSV Eindhoven), Mats Wieffer (26, Brighton)

Sturm: Memphis Depay (32, Corinthians), Cody Gakpo (27, Liverpool), Brian Brobbey (24, Sunderland), Noa Lang (26, Galatasaray), Donyell Malen (27, Roma), Crysencio Summerville (24, West Ham), Wout Weghorst (33, Ajax)

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Holland
Holland
FC Barcelona
FC Barcelona
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
Arsenal
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
