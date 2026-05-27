Liverpool-Star fehlt überraschend in Hollands WM-Kader

Holland-Trainer Ronald Koeman (63) hat sein 26-Mann-Kader für die kommende WM in Nordamerika bekannt gegeben. Zu reden gibt dabei wie so oft vor allem ein Name, der nicht auf der Liste steht.
Überraschend verzichtet der Bondscoach auf Jeremie Frimpong (25) vom FC Liverpool. Der Leverkusener Meisterheld von 2024 gehörte zuletzt immer zum Kader der Nationalmannschaft. Aufgrund wiederkehrender Oberschenkelprobleme, wegen der er 18 Pflichtspiele der Reds verpasst hat, blickt der Aussenverteidiger jedoch auf eine durchwachsene Debütsaison in England zurück.
Dennoch ist die Elftal auch in diesem Jahr von grossen Namen gespickt. So sind zum Beispiel Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (ManCity), Jurrien Timber (Arsenal), Denzel Dumfries (Inter), Micky van de Ven (Tottenham), Frenkie de Jong (Barça), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijani Reijnders (ManCity), Teun Koopmeiners (Juventus), Memphis Depay (Corinthians) und Cody Gakpo (Liverpool) mit dabei.
Neben Liverpool mit van Dijk, Gravenberch und Gakpo stellt überraschend Premier-Ligist Brighton mit Goalie Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke und Mats Wieffer die meisten Spieler im Kader.
Tor: Mark Flekken (32, Leverkusen), Robin Roefs (23, Sunderland), Bart Verbruggen (23, Brighton)
Abwehr: Virgil van Dijk (34, Liverpool), Nathan Aké (31, ManCity), Jurrien Timber (24, Arsenal), Denzel Dumfries (30, Inter), Micky van de Ven (25, Tottenham), Jorel Hato (20, Chelsea), Jan Paul van Hecke (25, Brighton)
Mittelfeld: Frenkie de Jong (29, Barça), Ryan Gravenberch (24, Liverpool), Tijani Reijnders (27, ManCity), Teun Koopmeiners (28, Juventus), Marten de Roon (35, Atalanta), Justin Kluivert (27, Bournemouth), Quinten Timber (24, Marseille), Guus Til (28, PSV Eindhoven), Mats Wieffer (26, Brighton)
Sturm: Memphis Depay (32, Corinthians), Cody Gakpo (27, Liverpool), Brian Brobbey (24, Sunderland), Noa Lang (26, Galatasaray), Donyell Malen (27, Roma), Crysencio Summerville (24, West Ham), Wout Weghorst (33, Ajax)
