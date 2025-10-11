DE
Vier Tore und ein Platzverweis
Aubameyang in der WM-Quali zwischen Genie und Wahnsinn

Was für ein Auftritt von Pierre-Emerick Aubameyang in der WM-Qualifikation! Auf der einen Seite führt er Gabun mit vier Toren zu eminent wichtigen drei Punkten. Auf der anderen wird er für zwei unnötige Gelbe Karten innert sechs Minuten des Feldes verwiesen.
Publiziert: vor 59 Minuten
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Ja, Fussball ist ein Teamsport. Doch die Nationalmannschaft Gabuns ist seit Jahren eine gefühlte One-Man-Show. Abgesehen von Pierre-Emerick Aubameyang (36) sind die Fussballer aus dem zentralafrikanischen Land in unseren Breitengraden eher weniger bekannt.

Am Freitagabend wandelt der gabunische Altstar wieder mal zwischen Genie und Wahnsinn und zieht die Aufmerksamkeit völlig zurecht auf sich: Beim 4:3-Sieg über Gambia erzielt der Stürmer alle vier Tore seines Teams, bevor er für zwei Gelbe Karten innert sechs Minuten des Feldes verwiesen wird.

In einem wilden Spiel in der afrikanischen WM-Qualifikation bringt der Marseille-Akteur sein Land in der 20. Minute in Führung. Nur drei Minuten später kassiert Gabun den Ausgleich. In der 42. trifft Aubameyang ein zweites Mal – und das sehenswert per Aussenrist. Nur: Gegner Gambia kann noch vor der Pause mit dem 2:2 reagieren und dreht das Spiel nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff.

Torjubel am Ursprung des Platzverweises

Doch dann sorgt «Auba» mit seinen Toren Nummer drei (62.) und vier (78.) für die letzte Wende der Partie – wenn auch nicht den letzten Aufreger. Denn Aubameyang bejubelt sein Siegtor mit einem emotionalen Tritt gegen die Eckfahne, die prompt in der Mitte zerbricht. Die erste Verwarnung ist die Folge. In der 85. Minute kommts noch zu einem Rencontre mit einem Gegenspieler – und plötzlich wird der Held des Abends mit seiner zweiten Gelben Karte noch des Platzes verwiesen.

Dass Fussball eben doch ein Teamsport ist, zeigen dann seine Kollegen und bringen den Sieg über die Zeit. Dank dieser drei Punkte darf Gabun weiter von der direkten WM-Qualifikation träumen. In der Gruppe F liegt man nur einen Punkt hinter der Elfenbeinküste, ist allerdings am letzten Spieltag (14. Oktober) auf einen Patzer des Tabellenführers gegen Kenia angewiesen.

