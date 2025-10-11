DE
FR
Abonnieren

Nach Pleite gegen die Nati
Schweden fordern Rauswurf von Trainer Tomasson

Die Kritik der schwedischen Fans und Medien an ihrem Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson wird auch nach dem 0:2 gegen die Schweiz nicht weniger. Dieser bleibt gelassen, obwohl er sechsmal gefragt wird, ober er noch die richtige Person für den Job sei.
Publiziert: 10:44 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Jon Dahl Tomasson hadert mit den vergebenen Chancen.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Jon Dahl Tomasson (49) ist nicht zu beneiden, als er kurz vor Mitternacht in den Katakomben der Strawberry-Arena in Solna vor die Presse tritt. Vom ersten Journalisten wird er auf die Pfiffe des Publikums angesprochen, die ertönen, als vor dem Spiel Tomassons Name aufgerufen wird. Und die kritischen Fragen werden nicht weniger: Ein halbes Dutzend Mal wird er gefragt, ob er der richtige Mann sei, um Schweden an die WM 2026 zu führen.

Der frühere Stürmer von Newcastle, Milan und Stuttgart bleibt gelassen. Den Fans billigt er die Pfiffe zu. «Emotionen gehören zum Fussball, da gibt es nur schwarz oder weiss.» Und auch die Fragen zu seiner Zukunft lassen den Dänen kalt: Ja, er sei der Richtige. Die Medien sehen das nicht unbedingt so, auch der schwedische Fanblock nicht, der während der Partie lautstark den Namen von Janne Andersson, Tomassons Vorgänger, skandiert.

Grosses Lob für die Schweiz

Doch Tomasson lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Mit dem Auftritt gegen die Schweiz zeigt er sich durchaus zufrieden, «auch wenn es kein perfektes Spiel war». Vor allem im Abschluss hapert es. «Wenn man solche Chancen gegen einen solch starken Gegner kriegt, muss man mindestens ein oder zwei Tore machen», sagt Tomasson, womit er nicht Unrecht hat. Doch Isak sowie Pechvogel Bergvall lassen Top-Chancen aus, sodass die Schweden am Ende mit leeren Händen dastehen.

«Eine eindrückliche Leistung – die Nati war überragend»
1:11
Blick-Verdikt zum Sieg:«Eine eindrückliche Leistung – die Nati war überragend»

Tomasson lobt aber auch den Gegner. «Gegen die Schweiz darf man verlieren. Sie ist eine erfahrene Mannschaft, die den Ball sehr gut zirkulieren lässt und sehr erwachsen spielt. Nicht umsonst sind sie seit Jahren an jedem Turnier dabei. Und sie haben an der EM Italien 2:0 geschlagen und sind gegen England erst im Penaltyschiessen ausgeschieden.» Für Tomasson sei schon nach der Auslosung klar gewesen, dass die Schweiz der Favorit auf Platz 1 sei.

Final gegen Kosovo?

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen liegt Schweden nach der Hälfte der Quali aber auf dem letzten Platz. Immerhin: Dank des Gruppensieges in der Nations League Liga C haben die Skandinavier grosse Chancen, die Playoffs im nächsten Frühjahr sowieso zu erreichen, auch wenn sie Platz 2 verpassen sollten.

Ob dann Tomasson noch Trainer sein wird? «Wir haben einen Schlag ins Gesicht gekriegt, aber wir sind noch nicht K.o.», sagt Tomasson mehrmals. Eine weitere Niederlage am Montag gegen Kosovo in Göteborg wird sich Tomasson aber kaum erlauben dürfen. In einer vom Medium Aftonbladet laufenden Umfrage, ob Tomasson entlassen werden soll, sagen fast 90 Prozent der Abstimmenden: «Ja.»

Mehr zum Thema
Totalflaute statt Millionen-Sturm
Schweden-Stars bleiben blass
Totalflaute statt Millionen-Sturm
Routinier sahnt Bestnote ab – Offensive bleibt blass
Mit Video
Nati-Stars in der Einzelkritik
Routinier sahnt Bestnote ab – Offensive bleibt blass
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz