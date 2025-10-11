Die Kritik der schwedischen Fans und Medien an ihrem Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson wird auch nach dem 0:2 gegen die Schweiz nicht weniger. Dieser bleibt gelassen, obwohl er sechsmal gefragt wird, ober er noch die richtige Person für den Job sei.

1/6 Jon Dahl Tomasson hadert mit den vergebenen Chancen. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Jon Dahl Tomasson (49) ist nicht zu beneiden, als er kurz vor Mitternacht in den Katakomben der Strawberry-Arena in Solna vor die Presse tritt. Vom ersten Journalisten wird er auf die Pfiffe des Publikums angesprochen, die ertönen, als vor dem Spiel Tomassons Name aufgerufen wird. Und die kritischen Fragen werden nicht weniger: Ein halbes Dutzend Mal wird er gefragt, ob er der richtige Mann sei, um Schweden an die WM 2026 zu führen.

Der frühere Stürmer von Newcastle, Milan und Stuttgart bleibt gelassen. Den Fans billigt er die Pfiffe zu. «Emotionen gehören zum Fussball, da gibt es nur schwarz oder weiss.» Und auch die Fragen zu seiner Zukunft lassen den Dänen kalt: Ja, er sei der Richtige. Die Medien sehen das nicht unbedingt so, auch der schwedische Fanblock nicht, der während der Partie lautstark den Namen von Janne Andersson, Tomassons Vorgänger, skandiert.

Grosses Lob für die Schweiz

Doch Tomasson lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Mit dem Auftritt gegen die Schweiz zeigt er sich durchaus zufrieden, «auch wenn es kein perfektes Spiel war». Vor allem im Abschluss hapert es. «Wenn man solche Chancen gegen einen solch starken Gegner kriegt, muss man mindestens ein oder zwei Tore machen», sagt Tomasson, womit er nicht Unrecht hat. Doch Isak sowie Pechvogel Bergvall lassen Top-Chancen aus, sodass die Schweden am Ende mit leeren Händen dastehen.

Tomasson lobt aber auch den Gegner. «Gegen die Schweiz darf man verlieren. Sie ist eine erfahrene Mannschaft, die den Ball sehr gut zirkulieren lässt und sehr erwachsen spielt. Nicht umsonst sind sie seit Jahren an jedem Turnier dabei. Und sie haben an der EM Italien 2:0 geschlagen und sind gegen England erst im Penaltyschiessen ausgeschieden.» Für Tomasson sei schon nach der Auslosung klar gewesen, dass die Schweiz der Favorit auf Platz 1 sei.

Final gegen Kosovo?

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen liegt Schweden nach der Hälfte der Quali aber auf dem letzten Platz. Immerhin: Dank des Gruppensieges in der Nations League Liga C haben die Skandinavier grosse Chancen, die Playoffs im nächsten Frühjahr sowieso zu erreichen, auch wenn sie Platz 2 verpassen sollten.

Ob dann Tomasson noch Trainer sein wird? «Wir haben einen Schlag ins Gesicht gekriegt, aber wir sind noch nicht K.o.», sagt Tomasson mehrmals. Eine weitere Niederlage am Montag gegen Kosovo in Göteborg wird sich Tomasson aber kaum erlauben dürfen. In einer vom Medium Aftonbladet laufenden Umfrage, ob Tomasson entlassen werden soll, sagen fast 90 Prozent der Abstimmenden: «Ja.»